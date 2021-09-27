Разница до 10 тыс. гривен: в Минобороны сравнили зарплату рядового на Донбассе и офицера в Киеве

Рядовой военнослужащий на передовой получает значительно более высокую зарплату, чем полковник в Киеве. Так, солдатам на первой линии платят более 30 тыс. гривен, в то время как киевские офицеры могут получать и 20 тыс. гривен.

О разнице в зарплатах заявил заместитель министра обороны Александр Носов в эфире телеканала "Дом". "В соответствии с приказом № 330 рядовые солдаты получают более 30 тыс. гривен, что больше зарплаты киевского полковника. Если же говорить об офицерах, то они получают еще большие суммы", – сказал замминистра.

Как подсчитал OBOZREVATEL, военнослужащим на первой линии платят 12 тыс. гривен оклада, 17 тыс. гривен доплаты за службу на передовой и премию 5000 гривен. В сумме получается 32 тыс. гривен. При этом источники в ВСУ сообщили нам, что полковник в столице может получать зарплату от 20 тыс. до 29 тыс. гривен в зависимости от его должности и выслуги лет.

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Носов также заверил, что деньги солдатам выплачивают вовремя. "Поскольку проект бюджета на 2021 год был направлен в Верховную Раду раньше, чем был этот приказ, вышел перекос, но деньги у нас есть" , – заверил замминистра.

По его словам, сейчас Минобороны располагает 2 млрд гривен на эти выплаты. При этом президент Владимир Зеленский и СНБО обещали, что на зарплаты военным из бюджета выделят еще 3,8 млрд гривен, сказал Носов.

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