Растаможки авто через Дію не будет: в Верховной Раде провалили голосования

Украинцам не разрешили растаможивать автомобили через Дію. Оба законопроекта не набрали необходимого количества голосов в Верховной Раде.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Он рассказал о результатах голосования:

за законопроект № 7466 – лишь 212 нардепов;

за законопроект №7468 – 206.

"Рада провалила законопроекты № 7466 о растаможке авто в Дії за основу. За – только 212 [голосов]. Также не набрала голосов отправка на повторное первое чтение (217 голосов) и автору инициативы (225 голосов). Не набрал голосов и другой законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, № 7468 о растаможке авто в Дії за основу. Рада и его провалила. За всего 206 [голосов]", – говорится в сообщении.

Могли убрать коррупцию

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров отмечал: цифровизация должна сделать процесс растаможки прозрачным и быстрым. "А главное – полностью исключить любые коррупционные схемы на таможне", – говорил он.

В свою очередь глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") подчеркивал: целью инициативы являлось "изменение существующей системы налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможивания транспортного средства", а также "ликвидация существующих коррупционных схем при растаможке".

Как хотели растаможивать авто в Дії

Федоров объяснял: таможенный сбор должен был проходить по новой системе расчета. Для этого в специальном в калькуляторе вводились бы три характеристики:

год выпуска авто;

тип двигателя;

объем двигателя (для электрокаров – мощность).

"Далее система автоматически рассчитает стоимость авто... Например, вы имеете Mitsubishi Outlander 2022 года. На бензине и с объемом двигателя 2 литра. По новым правилам заплатите 5 280 грн, вместо 19 320 грн", – рассказывал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства, которая заменит справку о месте регистрации. Это можно сделать за несколько минут, после чего загрузить документ на свой гаджет в формате PDF.

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