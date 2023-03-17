Расходы в Польше и Украине сравнили аналитики: как отличаются цены на жилье, транспорт и продукты

Сравнение потребительских цен в Польше и в Украине показало: стоимость некоторых товаров и услуг в соседней стране существенно выше (общественный транспорт, к примеру, второе дороже), зато продукты стоят практически одинаково. При этом доля расходов относительно зарплат – не в пользу Украины.

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Так, средние оклады в Польше оказались вдвое выше, чем в Украине. Об этом OBOZREVATEL сообщили в аналитическом центре агентства Gremi Personal. Сравнение цен проводили по таким показателям:

Аренда жилья

Снять квартиру в Польше ожидаемо дороже, чем на большей части территории Украины (в расчетах не учитывались оккупированные территории, а также некоторые западные области с завышенными ценниками). За "однушку" в Киеве в месяц просят в среднем 12-15 тыс. грн, в Варшаве – 22-25 тыс. грн (все суммы без коммуналки). Разница еще больше заметна за пределами столицы.

Например, в Украине однокомнатную квартиру в облцентре можно снять на 6-7 тыс. грн, а в Польше придется отдать 16-20 тыс. грн. В небольших городах Украины жилье сдают по цене до 5 тыс. грн, в Польше – до 13 тыс. грн.

Коммуналка

Услуги ЖКХ обходятся в Польше почти вдвое дороже, чем в Украине. Так, в Украине для однокомнатной квартиры коммунальные платежи составляют в среднем 1,2-2,5 тыс. грн. В таком же жилье в Польше нужно отдать уже 4-4,5 тыс. грн.

Бензин и транспорт

Автомобильное топливо дешевле в Украине, но не в разы. Так, литр бензина "А-95" в Украине в среднем стоит 52 грн, в Польше – 63 грн.

А вот цены на проезд в общественном транспорте различаются втрое. За 50 поездок на муниципальных видов городского транспорта украинцы платят 325 грн, а поляки – все 840 грн.

Продукты

Разница в ценах не существенна – некоторые виды продуктов питания дешевле в Украине, другие – в Польше. К примеру, у соседей доступнее огурцы и помидоры, зато дороже мясо и напитки. Подробный анализ цен проводился в декабре 2022 года.

Медицина и услуги

Прием терапевта в частной клинике в Украине в среднем стоит 550 грн, а в Польше – 1000 грн. Минимальная стоимость стрижки у украинских мастеров – 100 грн. у польских – 250 грн. Месячный абонемент в спортзал в Украине – от 600 грн, в Польше – от 840 грн.

При этом почти вдвое отличаются средние зарплаты: в Польше показатель составляет 29 тыс. грн, в Украине – около 15 тыс. грн. То есть, несмотря на более высокие цены, в Польше на среднюю зарплату можно купить больше, чем в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские беженцы в Польше рассказали, будут ли возвращаться домой. Также мы разбирались, какие выплаты дают украинцам в Польше.