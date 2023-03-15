Украинские беженцы в Польше рассказали, будут ли возвращаться домой: раскрыта статистика

В Польше вышли на работу уже 84% украинских беженцев. Тем не менее около трети (32%) хотят как можно скорее вернуться в Украину. Только 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в чужой стране.

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Остальные или еще не определились с планами, или планируют возвращаться на родину не сразу после окончания войны, а задержаться в Польше на год или два. Это следует из данных социологического исследования, которое провела Миграционная платформа EWL.

Как считают авторы исследования, украинцы, которые решили остаться в Польше, в основном приняли такое решение на фоне успешной интеграции в польское общество. Этому, в частности, поспособствовала и политика соседней страны в части трудоустройства, т.к. Польша испытывает дефицит рабочей силы.

"Большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес, получают в Польше образование. Некоторые создали семью, некоторым некуда ехать из-за разбомбленных домов", – отметил представитель EWL Марцин Колодзейчик.

В то же время, правительство Украине реформирует социальную политику по европейским стандартам. Предполагается, что это поможет вернуть домой беженцев, когда для этого возникнут благоприятные обстоятельства.

"В настоящее время правительство планирует меры по стимулированию наших граждан к возвращению в Украину, мы думаем о соответствующей правительственной стратегии. Если говорить о социальной политике, то нашим приоритетом является ее переформатирование с учетом лучших европейских стандартов. Я убеждена: когда мы создадим в Украине социальные услуги, существующие в Европе, наши граждане будут выбирать для проживания свою страну и возвращаться домой", – отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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