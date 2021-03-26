Раде предложили механизм для массового трудоустройства безработных в Украине

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №5262 касательно внесения изменений в Закон Украины "О занятости населения". Документом устанавливаются нормы для стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест и официальному оформлению работников.

Инициатором законопроекта выступает народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

По мнению автора документа, в Украине очень большой процент неофициального трудоустройства граждан. Особенно остро эта проблема стоит для лиц, потерявших работу, или для молодежи, которая не может трудоустроиться.

Для устранения этой проблемы проектом Закона предлагается частично возместить работодателям суммы заработной платы работников, которых они наняли из числа зарегистрированных как безработные в соответствии с Законом "О занятости населения". Так, согласно документу:

работодателям, которые принимают на работу лиц, которые были зарегистрированы как безработные в соответствии с Законом, – в течение 3 месяцев территориальным органом Минэкономики возмещается 20% заработной платы таких лиц ;

работодателям, которые принимают на работу лиц, которые были зарегистрированы как безработные в соответствии с Законом и которым на момент трудоустройства не исполнилось 25 лет, – в течение 3 месяцев территориальным органом Минэкономики возмещается 30% заработной платы таких лиц.

После принятия данного законопроекта прогнозируется снижение количества безработных граждан и повышения официально трудоустроенных работников, что, в свою очередь, повысит уровень бюджетных поступлений. О том, с какого источника будет производиться возмещение работодателям вышеуказанных сумм, в сопроводительных документах к законопроекту не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали документ, которым предлагается создать для работодателей материальный стимул при приеме на работу лиц пенсионного возраста, а также сохранение трудоустройства таких лиц.