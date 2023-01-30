Работодателям придется повышать зарплаты украинцам: кто может рассчитывать
В 2023 году работодатели могут оказаться вынуждены повышать зарплаты украинцам – поскольку будет наблюдаться дефицит специалистов. Впрочем, зацепит это лишь те отрасли, чьи представители массово либо выехали из страны, либо пошли защищать Украину в рядах Вооруженных сил.
Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский. Он отметил: повышение зарплат будет значительно отличаться в секторах экономики. Причина – война "очень непропорционально ударила":
- как по людям, которые живут в разных частях Украины;
- так и по разным секторам экономики.
"В войну мы тоже входили с нехваткой человеческих ресурсов. Поэтому работодатели будут искать людей, а у работников появится возможность просить о повышении зарплат", – объяснил экономист.
В то же время, подчеркнул Вышлинский, ожидать снижения цен украинцам не стоит. Тем не менее, заметил он, их повышение будет компенсировано – по крайней мере, для части граждан – ростом зарплат.
Кто может надеяться на повышение зарплат
По словам управляющего партнера консалтинговой компании Osoba Максима Розгона, Прежде всего, роста зарплат в Украине следует ожидать в отраслях, связанных с восстановлением страны. Это, в частности:
- строительство;
- энергетика;
- медицина;
- военно-промышленный комплекс (ВПК);
- производство высокотехнологичных товаров;
- агропромышленный комплекс (АПК);
- переработка агропродукции.
На сколько будут повышать зарплаты
По данным кадровых аналитиков, увеличение зарплат в 2023 году будет рассматриваться работодателями прежде всего как форма поддержки сотрудников. Они отмечают: учитывая сложившиеся настроения на рынке, ожидается, что "компании будут внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты их работников был конкурентоспособными".
В целом же, отмечают эксперты, о намерении в 2023 году повысить зарплаты рассказали около 60% работодателей. Так:
- 40% опрошенных собираются поднять оплату труда незначительно – на 5-10%;
- 14,5% – на 11-20%;
- 3,7% – более чем на 20%.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вышлинский высказал мнение, что массированные атаки России на энергосистему Украины приведут к сокращению производства на предприятиях. А следовательно, к потере украинцами рабочих мест либо же сокращению доходов через неотработанное рабочее время.
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