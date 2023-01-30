Работодателям придется повышать зарплаты украинцам: кто может рассчитывать

В 2023 году работодатели могут оказаться вынуждены повышать зарплаты украинцам – поскольку будет наблюдаться дефицит специалистов. Впрочем, зацепит это лишь те отрасли, чьи представители массово либо выехали из страны, либо пошли защищать Украину в рядах Вооруженных сил.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский. Он отметил: повышение зарплат будет значительно отличаться в секторах экономики. Причина – война "очень непропорционально ударила":

как по людям, которые живут в разных частях Украины;

так и по разным секторам экономики.

"В войну мы тоже входили с нехваткой человеческих ресурсов. Поэтому работодатели будут искать людей, а у работников появится возможность просить о повышении зарплат", – объяснил экономист.

В то же время, подчеркнул Вышлинский, ожидать снижения цен украинцам не стоит. Тем не менее, заметил он, их повышение будет компенсировано – по крайней мере, для части граждан – ростом зарплат.

Кто может надеяться на повышение зарплат

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Osoba Максима Розгона, Прежде всего, роста зарплат в Украине следует ожидать в отраслях, связанных с восстановлением страны. Это, в частности:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК);

переработка агропродукции.

На сколько будут повышать зарплаты

По данным кадровых аналитиков, увеличение зарплат в 2023 году будет рассматриваться работодателями прежде всего как форма поддержки сотрудников. Они отмечают: учитывая сложившиеся настроения на рынке, ожидается, что "компании будут внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты их работников был конкурентоспособными".

В целом же, отмечают эксперты, о намерении в 2023 году повысить зарплаты рассказали около 60% работодателей. Так:

40% опрошенных собираются поднять оплату труда незначительно – на 5-10%;

14,5% – на 11-20%;

3,7% – более чем на 20%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вышлинский высказал мнение, что массированные атаки России на энергосистему Украины приведут к сокращению производства на предприятиях. А следовательно, к потере украинцами рабочих мест либо же сокращению доходов через неотработанное рабочее время.

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