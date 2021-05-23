Профессии будущего и новые зарплаты: каких изменений ждать от рынка труда в Украине

Традиционно в летние месяцы активность на рынке труда падает. Во многих сферах это период пониженной нагрузки и отпусков, потому закрывать вакансии до сентября работодатели часто не спешат. Но есть и направления, по которым летом наоборот будут искать работников более активно.

Кто сможет легко найти работу в ближайшие месяцы, и какие вакансии сейчас самые перспективные – узнавал OBOZREVATEL.

Летом можно ожидать как уменьшения спроса от работодателей, так и спада активности самых специалистов, которые ищут работу. Потому, в ближайшие три месяца рынок труда будет менее активным, говорит эксперт рынка Сергей Марченко:

"Спад не будет очень существенным, примерно на 5-10%. Ранее в летние месяцы, когда активность снижалась, ситуацию вытягивали сезонные работы. Среди них традиционно много вакансий связанных с отдыхом: торговля, сфера питания, развлечения в курортных городах. Но сейчас карантин, есть ограничения. И очевидно, количество сезонной работы тоже уменьшится в сравнении с докарантинным периодом".

Также Марченко отмечает, что раньше летом увеличивался спрос на специалистов по строительным и ремонтным работам. Но в течение последних полгода объемы строительных проектов уменьшались, потому, здесь эксперт прогнозирует наоборот снижение активности.

Лето – сезон сельхоз активности и коронавирус на это не влияет. Потому специалисты в аграрном секторе будут особо востребованы.

"Количество вакансий в сельском хозяйстве не только не уменьшилось, но и растет вместе с развитием аграрной промышленности. Обработка земли, ягодоводство и другие работы в этой сфере будут актуальны", – говорит Марченко.

Также демонстрирует рост сфера IT. С сентября прошлого года этот рынок в Украине существенно оживился. Это своеобразный отложенный спрос. С марта по сентябрь 2020-го многие проекты приостановили активную деятельности, а с осени, когда поняли, что пандемия надолго, начали ускоренными темпами делать все, что планировали ранее. Кроме того, из-за пандемии многие сферы перешли в онлайн, люди начали работать дистанционно. Чтобы соответствовать тенденциям, все больше работодателей начали нуждаться в IT-специалистах. Согласно статистике популярного ресурса поиска работы для программистов, актуальных вакансий у них почти вдвое больше, чем тех, кто ищет работу.

"Ежедневно мы получаем много запросов и от украинских заказчиков и от работодатели из США, Израиля, Канады, Германии, Литвы. – рассказывает основатель и руководитель рекрутингового агентства AboutHR Марианна Гринишин. – Все ищут новые рынки, новые возможности, чтобы найти нужных программистов. Но проблема в том, что специалистов недостаточно. Кандидаты рассказывают, что выставляя резюме, за 2 дня получают более 100 предложений. Потому я думаю, что летом спрос будет расти и дальше, ничего не изменится".

В целом массового роста зарплат ждать пока не приходится, рынок перенасыщен специалистами по многим направлениям. Еще год назад из-за карантина прошла волна сокращений, и компании максимально ужали штаты. Кроме того, сейчас часть украинцев, которые ездили на заработки, не смогли вернуться на работу в Европу. Они ищут вакансии здесь, из-за чего конкуренция на рынке в целом повышается, и у работодателей нет стимула повышать оплату. Но и падать зарплаты не будут.

"Государственная служба занятости отмечает небольшой рост средней зарплаты, несмотря на то, что экономика падает. – говорит Марченко. – По зарплатам я ожидаю, что все будет стабильно, и они будут не ниже, чем сейчас".

Но вот в IT-сфере ситуация другая. Из-за дефицита кадров, сейчас технические специалисты претендуют на зарплаты уровня топ-менеджмента, говорит Гринишин.

"Если еще год назад, в январе-феврале, старшего разработчика можно было найти на технологию Java и за 4 тыс. долл в месяц, то сейчас они стартуют от 5 и заканчиваются на 7 тыс. долл. И рост продолжается. Более того, есть уже технические специалисты, которые имеют 6-7 лет опыта, и у которых зарплатные ожидания – 8 тыс. долл в месяц. У нас вчера такому кандидату сделал заказчик предложение о работе. Раньше это была зарплата топ-менеджмента, а сейчас это молодой человек, которому нет и 30-ти, но он специалист в определенных технологиях".

Наиболее перспективным направлением для абитуриентов в Украине уже много лет считается ІТ. Программисты работают с глобальными клиентами и кризисы нашего рынка на них не влияют. Кроме них в последнее время востребованными стали аграрный сектор и промышленность.

"Долгие годы сельское хозяйство было не модным, но в последние годы все поменялось. – рассказывает Марченко. – Укрепили свои позиции агрохолдинги, фермеры начали больше выращивать. Потому, сейчас в сельском хозяйстве нехватка специалистов. Нужны зоотехники, агрономы, специалисты по ягодным культурам. Сейчас людям в агросекторе платят деньги, сопоставимы с зарплатой в ІТ. Актуальна также промышленность. Там большая нехватка технологов на производстве, очень ценятся инженерные специальности. В этих сферах найти работу по окончании вуза будет легче всего".

В то же время, эксперты подчеркивают, выбирать нужно ту специальность, к которой у вас есть склонность и интерес. На рынке труда регулярно появляются новые профессии, а старые – трансформируются. Потому угадать, будет ли именно ваша специальность востребована – сложно. Но если вы ориентируетесь, прежде всего, на то, что можете и что вам интересно – обязательно найдете себя в будущем.

"Если вы точно знаете, что вам интересно – идите туда. – говорит карьерный консультант Ульяна Ходоровская. – Ведь если вам не интересно учиться – вас обойдут на рынке труда люди, которым было интересно. Также важна профориентация. Почитайте специалистов, это люди, которые смогут вам помочь преимущественно лучше, чем родители, ведь имеют более широкое представление о рынке. Так же важна практика. Ходите на стажировки, подработки, попытайтесь как-то приобщиться к этой сфере, пообщайтесь со специалистами. Проверяйте профессию, которую вы выбрали, "на вкус". Так же не ориентируетесь только на престижность, ведь через 5 лет ситуация может быть другая".

К тому же Ходоровская советует не настраивать себя, что вы будете работать в выбранной сфере всю жизнь. Сейчас рынок труда динамичный, и люди за свою трудовую деятельность меняют сферы, иногда радикально, по нескольку раз.

В целом лето – не лучший период для поиска работы, ведь активность на рынке труда снижается. Но на некоторых специалистов спрос в ближайшие три месяца будет высоким. Это касается программистов и работников сельхоз сектора. В дальнейшем же рынок труда будет сильно зависеть от эпидемиологической ситуации, но эксперты сохраняют сдержанный оптимизм. С начала года рынок очень оживился. Даже если локдауны будут повторяться, такого кризиса на рынке, как был весной 2020, уже не прогнозируют.