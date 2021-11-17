Проезд в метро с "Картой киевлянина" будет на 8 грн дешевле: как ее оформить и дадут ли без регистрации в столице

В Киеве с 1 января 2022-го проезд в метро (как и в другом общественном транспорте) подорожает с 8 до 20 грн, но с "Картой киевлянина" можно будет платить всего 12 грн. Оформить ее могут не только те жители столицы, которые зарегистрированы в столице, но и украинцы, которые официально работают в Киеве.

Как разъяснили OBOZREVATEL на горячей линии Ощадбанка. Получить такую карту можно в любом отделении "Ощада". С ней можно будет расплачиваться не только за проезд. Фактически это обычная банковская карта, с возможностью пополнить, перевести средства, снять деньги с банкомата. Но, помимо прочего, она также дает возможность расплачиваться в киевском муниципальном транспорте со скидкой.

паспорт;

идентификационный код плательщика налогов;

справка о регистрации (если паспорт нового образца).

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Да, но в таком случае нужно будет кроме выше указанных документов также предоставить и справку с работы. Если вы работает в столичном предприятии (любом), то также имеете право оформить карту киевлянина.

Для открытия карты стоит предварительно записаться на прием в отделении через службу поддержки Ощадбанка по номеру: 0 800 210 800. "По расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве планируют повысить цены на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Стоимость одной поездки составит 20 гривен. Согласно расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн.