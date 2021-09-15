Проект госбюджета-2022: Кабмин сократил расходы на субсидии

В проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на льготы и субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложены на уровне 38,4 миллиардов гривен. Это меньше почти на 10 млрд, чем нужно в текущем году.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №6000, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады. Документ утвержден Кабинетом министров.

В нынешнем году на субсидии предусмотрено 35,2 миллиарда гривен, однако правительство намерено просить парламент об увеличении расходов на 12 млрд.

Напомним, что Кабмин 15 сентября – в крайний срок – утвердил проект госбюджета на 2022 год. Согласно документу, минимальную зарплату планируют повысить всего на 200 грн, то есть до 6,7 тысяч. О том, чего ждать от главного финансового документа, читайте в нашем материале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недостающие 12 млрд грн на субсидии намерены взять из запаса, сформированного из-за перевыполнения бюджета. Общий фонд его составляет 28 млрд.