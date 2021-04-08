Продукти подорожчали до рекордної з 2014-го позначки – ООН

У березні 2021-го індекс цін на продовольчі товари зріс на 2,1% порівняно з лютим, до 118,5 пункту – максимум із червня 2014 року. Подорожчання триває вже десятий місяць поспіль. Найзначніше виросла вартість рослинної олії і молочної продукції.

Про це йдеться в пресрелізі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO). Основну частку зростання цін забезпечило збільшення значення індексу цін на рослинну олію, який порівняно з рівнем попереднього місяця виріс на 8% і досяг майже 10-річного максимуму.

Значення індексу цін на молочну продукцію виросло на 3,9% порівняно з його лютневим рівнем. Збільшення цін на вершкове масло пояснюється головним чином деяким скороченням пропозиції в Європі та збільшенням попиту в зв'язку з очікуваним відновленням роботи сфери громадського харчування.

Ціни на сухе молоко також виросли внаслідок збільшення обсягів імпорту з боку азіатських країн, особливо Китаю, на тлі сезонного зниження виробництва молока в Океанії і дефіциту транспортної тари в Європі і Північній Америці.

Середнє значення індексу цін на м'ясо виявилося на 2,3% вищим за рівень лютого. Основною причиною зростання котирувань м'яса птиці та свинини стало збільшення імпорту Китаєм і зростання внутрішніх продажів в Європі напередодні Великодня. Ціни на яловичину залишалися стабільними, водночас ціни на баранину знизилися, оскільки через сталу в Новій Зеландії суху погоду фермери були змушені спішно розпродавати поголів'я.

Незважаючи на скорочення середнього значення індексу цін на зернові на 1,8%, воно все ще на 26,5% вище за рівень березня минулого року. Найсильніше знизилися експортні ціни на пшеницю, що обумовлено наявністю достатніх запасів і сприятливими видами на врожай 2021-го. Ціни на кукурудзу і рис також знизилися.

Індекс цін на цукор за місяць скоротився на 4%. Це пов'язано з очікуваним значним збільшенням експорту з боку Індії, але воно все ще на 30% вище, ніж рік тому.

Раніше повідомлялося, що в Україні напередодні Великодня подорожчають деякі продукти. У ціні можуть вирости яйця, невеликий ажіотаж очікується на м'ясну і молочну продукцію.

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