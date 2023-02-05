Продуктовые магазины обманывают украинцев: названы самые популярные способы

Во время войны продуктовые магазины не перестают обманывать украинцев. Чаще всего нечестные продавцы прибегают к обвесу, лжи в ценниках и продаже просрочки под видом акций.

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При этом нарушений больше всего в небольших торговых точках, т.к. на них очень редко жалуются потребители, а потому там не проводятся проверки. Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киев Олег Рубан в интервью.

"В топе нарушений обвешивание. В каждом магазине должны быть контрольные весы. Если их не выставляют, это уже нарушение. Второе – это ценники. Цены, указанные на товаре, и те, которые есть уже на кассе, не могут различаться. Это также повод для работы Госпотребслужбы. Третье – скидки и акции. Часто это продукты питания, у которых уже истек срок годности, они опасны. Такие "акции" идут вразрез с законодательством", – рассказал Рубан.

Если на кассе обнаружилось, что товар пробивают по цене, отличающейся от указанной в торговом зале, покупателю следует:

проинформировать продавца о нарушении и потребовать оплаты товара по цене, которая была указана изначально;

в случае отказа продавца обратиться в Госпродпотребслужбу жалобу можно оставить по телефону или онлайн, также есть возможность записаться на прием).

Рубан отметил, что проверки магазинов временно не проводятся из-за военного положения. Но это не повод не обращаться в Госпотребслужбу, а даже наоборот – жалоба даст возможность защитникам прав потребителей прийти в магазин.

"Например, в Киеве мы ввели т.н. мониторинг, ведем сбор информации по каждому субъекту хозяйствования. В течение 24 часов после того, как поступает информация, мы выходим на субъект и урегулируем ситуацию уже на месте", – отметил Рубан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супермаркеты не имеют права требовать компенсации поврежденных покупателем товаров в торговом зале. Кроме того, в супермаркетах часто обманывают покупателя надписями о том, что магазин не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в камерах хранения.

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