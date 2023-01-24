Продают за бесценок дрова "из лесхозов": мошенники в Украине придумали новую схему обмана

Мошенники в Украине придумали, как воспользоваться популярностью печного отопления в частных домах. Украинцам продают несуществующую древесину якобы из лесхозов.

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Объявления от аферистов публикуют в социальной сети Facebook. Об этом предупредили в областном управлении лесного хозяйства Полтавской области.

"Мошенники предлагают по заниженным ценам топливную древесину и просят осуществить предоплату на банковскую карту физического лица. После перечисления денег с абонентом теряется связь, получить оплаченный товар человек не может", – описали схему чиновники.

Как распознать мошенников

В первую очередь следует помнить: никакие лесхозы в Украине не принимают оплату непосредственно на банковские карты. Чтобы легально купить у них топливную древесину, нужно сначала заключить договор на ее покупку.

Только после этого покупателю выдается счет. В нем обязательно должны быть указаны реквизиты продавца, а также прописано, по какой продукции, в каком количестве и с какой ценой заключена сделка.

Покупатель осуществляет оплату по счету непосредственно в лесхозе или в любом отделении банка, платежном терминале, онлайн-банкинге. После этого лесхоз отгружает дрова согласно договору.

Кроме того, в Украине есть возможность легально купить дрова у лесхоза онлайн. Это делается в государственном интернет-магазине "Дрова Є".

Все объявления о продаже древесины якобы из лесхозов, которые не соответствуют указанным механизмам, – мошеннические. В управлении лесным хозяйством советуют в таких случаях обращаться в правоохранительные органы.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что мошенники от имени иностранных партнеров предлагают украинцам получить несуществующие выплаты. Аферисты используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.

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