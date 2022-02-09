Продававший под видом книг за '1000 грн за вакцинацию' пиво и сигареты 'ФОП' получит огромный штраф

Налоговики проверили деятельность физлица-предпринимателя ("ФОПа"), осуществлявшего продажу алкогольных напитков и продуктов питания за "ковидную" тысячу. Оказалось, что он еще и алкоголем и сигаретами торгует с нарушениями. За это, уверяют налоговики, ему придется уплатить большой штраф.

По информации Государственной налоговой службы (ГНС), в Киевской области сразу 2 "ФОПа" осуществляют деятельность по одному адресу. Один из них занимается имеет лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, а другой торгует продуктами питания и книгами.

При этом первый "ФОП" (имеющий лицензию на продажу алкогольных напитков и табачных изделий) уже на протяжении длительного времени не отчитывается о проведенных расчетных операциях. Однако эти товары все равно продаются – просто при их покупке в чеке указывается "Продукты питания".

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"В СМИ распространена информация о субъекте хозяйствования, который под видом книг осуществлял продажу алкогольных напитков и продуктов питания за средства єПідтримки. При обследовании этого магазина установлен факт продажи подакцизных товаров без выдачи соответствующего расчетного документа", – говорится в сообщении ГНС.

Отмечается: по результатам проверки, установлено ряд нарушений. В частности:

реализацию алкогольных напитков и табачных изделий без получения соответствующих лицензий;

расчеты с потребителями осуществляла продавец, которая на момент проверки не состояла в трудовых отношениях с "ФОПом".

Наказанием для "ФОПа" станет штраф. "Прогнозная сумма штрафных (финансовых) санкций составляет более 50 тыс. грн", – сообщили в ГНС.

Отметим, что речь, скорее всего, идет о "ФОПе" с Ирпеня, в киоске которого под видом книг незаконно продавали пиво, сигареты, крупы, хлеб и др. за "ковидную" тысячу. "За вакцинальную тысячу гривен смогли купить пиво и сигареты. Но официально потратили "ковидные" деньги на развлечения – купили книги. Так написано в отчете о расходах", – рассказывали о нем журналисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "1000 грн за вакцинацию" начали выплачивать украинцам в возрасте от 14 лет – при условии прохождения ими полного курса вакцинации от COVID-19. Сама же программа єПідтримка, по которой украинцам выдают "1000 грн за вакцинацию", будет длиться на протяжении практически всего 2022 года. Она завершится 18 декабря.