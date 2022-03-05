ПриватБанк продлил срок действия карточек на полгода – ходить в отделения не нужно

Государственный ПриватБанк в связи с действием в Украине военного положения продлил сроки действия всех платежных карт на 180 дней. То есть если в случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не нужно.

Об этом OBOZREVATEL сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга. Он отметил, что посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни.

"В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания... В случае истечения срока действия вашей платежной карты не нужно перевыпускать или менять на новую", – говорится в сообщении.

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Также а банке сообщили, что 5-8 марта ПриватБанк будет работать с 10 до 13 часов, как и вся украинская финансовая система, платежи будут производиться. График работы отделений, банкоматов и терминалов самообслуживания можно найти по ссылке .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банки в Украине изменили правила работы. Например, Монобанк вернул кредитные лимиты, ПриватБанк, как и ряд других банков, ввел кредитные каникулы. В то же время ПУМБ урезал лимиты до 5 тыс. грн, а Укрсиббанк вовсе заблокировал возможность пользоваться кредитными средствами.

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