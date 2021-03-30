ПриватБанк может отключить украинцам ряд услуг из-за нового законопроекта

ПриватБанк собирается отключить клиентам платежные системы Apple Pay и Google Pay, если в Верховной Раде примут законопроект №4364 с правкой о снижении эквайринга (комиссии за прием бизнесом банковских карт).

Об этом заявил замглавы правления финучреждения по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану, передает UBR. "В этом случае сервисы Apple Pay и Google Pay станут слишком дороги в обслуживании для банков с учетом дополнительных комиссий и расходов эмитентов, а также льготных периодов по кредитным картам", – отмечается в публикации.

В Приватбанке заявили об угрозе для малого бизнеса потери доступа к платежным технологиям.

Кроме того, убыточными станут и POS-терминалы в торговых точках с обращением менее 33 тыс. грн в месяц. Поэтому 119 тыс. предпринимателей рискуют остаться без них и не смогут принимать карты клиентов.

Также, согласно подсчетам ПриватБанка, госбюджет Украины будет терять 4 млрд грн в год в случае введения госрегулирования эквайринга.

Снижение стоимости эквайринга поддерживает бизнес: им не выгодно платить банкам 2% с каждой транзакции. В то же время банки рискуют потерять львиную долю своих доходов.

19 февраля 2021 года большинство Верховной Рады приняло в первом чтении проект закона о платежных услугах №4364, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 апреля ПриватБанк поменяет тарифные планы для своих клиентов. Изменения коснутся самых популярных предложений финучреждения.