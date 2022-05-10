ПриватБанк изменит правила для украинцев: что будет с кредитками

В Украине с 1 июня отменят кредитные каникулы в ПриватБанке для всех украинцев. Ежемесячный платеж по кредиту станет обязательным, тем, кто не может платить, предложат индивидуальные условия (реструктуризацию). В то же время размер кредитной ставки все еще обсуждают.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Финансовые учреждения конкурируют между собой и пытаются предложить условия не хуже, чем у них. К примеру, один из основателей Монобанка Олег Гороховский в интервью Forbes рассказал, что у них не было 0% ставки по кредитке, а вот у "Привата" был целый месяц. Тогда клиенты поняли, что это возможно, и атаковали его соцсети с жалобами и даже оскорблениями.

Отказ от процентов по кредитке стоил бы "Моно" примерно 2 млрд грн. Учитывая, что у "Привата" клиентов в разы больше, вероятно, и сумма для них будет более существенной. Но и "Приват" долго не продержался. В марте отменил проценты, а с апреля сократил их в два раза, до 1,6%. Что будет в июне – пока неизвестно.

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В ПриватБанке OBOZREVATEL рассказали, что однозначно предложат какой-то вариант для тех, кто не сможет платить. Но детали пока озвучить не могут.

В Украине, по последним данным (Нацбанк публикует статистику с опозданием), уровень "плохих" кредитов составляет 305 млрд грн. Это данные на 1 марта, вероятно, сейчас ситуация может быть хуже. Более важная цифра: только 43 млрд грн из них – это долги физических лиц.

То есть проблемы у банков не с простыми клиентами, а с крупными компаниями, которые берут деньги и не возвращают. Что интересно, львиная доля таких "плохих" кредитов тянется годами, а иногда через такие "кредиты" из банка просто выводят деньги.

Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка, рассказывает: украинцы по своим кредиткам в тех регионах, где нет военных действий, по собственному желанию продолжать возвращать долги. Уровень оплаты составляет до 65%. То есть всем клиентам сказали: сейчас по кредиту можно не платить, но почти 7 из 10 все равно приняли решение заплатить. Это очень хороший показатель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что банки, оказавшиеся на временно оккупированной Россией территории Украины, получили право самостоятельно принимать решение о временном прекращении работы, учитывая приоритетность безопасности жизни и здоровья работников и клиентов. Кроме того, им позволено минимизировать запасы наличных путем загрузки банкоматов и выдачу наличных из кассы клиентам.