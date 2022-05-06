В НБУ объяснили, как действовать банкам в оккупации

Банки, оказавшиеся на временно оккупированной Россией территории Украины, получили право самостоятельно принимать решение о временном прекращении работы, учитывая приоритетность безопасности жизни и здоровья работников и клиентов. Кроме того, им позволено минимизировать запасы наличных путем загрузки банкоматов и выдачу наличных из кассы клиентам.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НБУ. Согласно ему, при наличии технической возможности банкам на временно оккупированной территории также рекомендуют:

обеспечить прием торговцами безналичных платежей;

предусмотреть возможность получения наличных средств гражданами на кассах через безналичную оплату;

продолжать обслуживать своих клиентов дистанционно.

При этом, отмечается, украинские банки должны осуществлять безналичные платежи до "наступления обстоятельств, исключающих их проведение".

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Что должны будут предпринять банки после деоккупации

Также НБУ объяснил, какие шаги должны будут предпринять украинские банки после деоккупации территории, на которой они находятся. Ими являются скорейшие:

возобновление работы отделений;

обеспечивание проведения безналичных платежей;

пополнение банкоматов.

Ранее же НБУ запретил гражданам России участвовать в управлении небанковскими компаниями до отмены или прекращения военного положения в Украине. А также косвенно или прямо пользоваться правом голоса в этих компаниях.

Изменения касаются также российских компаний, являющихся владельцами существенного участия (от 10%) в:

страховых;

лизинговых;

финансовых;

факторинговых компаниях и других поставщиках небанковских финансовых услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины запретил покупать криптовалюту с гривневых банковских карт. На такую меру главный финрегулятор страны пошел, чтобы минимизировать отток капитала из страны до конца начатой Россией войны.