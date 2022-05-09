ПриватБанк приготовил новые правила: почему украинцам придется платить по кредитам даже во время войны

В Украине крупные банки, в том числе Приват, с 1 июня отменят кредитные каникулы. Новые условия еще разрабатываются, однако уже точно известно: платить придется как минимум тем, кто не лишился своей работы и не находится в зоне интенсивных военных действий.

OBOZREVATEL продолжает описывать новые правила, которые ждут украинцев уже через несколько недель.

Кредитные каникулы – возможность не платить по кредиту. То есть если украинец не хочет, то в этот период может не выполнять свои обязательства. Но это не значит, что проценты по кредиту за это время не будут накапливаться. Если на вашей кредитной карте был минус, однако лимит все еще не исчерпан, то с карты могли списать дополнительные деньги в качестве оплаты ежемесячного платежа.

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А вот с июня, когда кредитные каникулы закончатся, такой платеж станет обязательным для всех клиентов. А если на кредитке будет исчерпан весь лимит, то банк может насчитать штрафы и пени. Банки до сих пор не приняли решения о том, какую кредитную ставку использовать на этот период: "военную сокращенную" или же вернуться на довоенный уровень (это около 3,2-3,5% в месяц в зависимости от банка).

Финансовые учреждения конкурируют между собой и пытаются предложить условия не хуже, чем у них. К примеру, один из основателей Монобанка Олег Гороховский в интервью Forbes рассказал, что у них не было 0% ставки по кредитке, а вот у "Привата" был целый месяц. Тогда клиенты поняли, что это возможно, и атаковали его соцсети с жалобами и даже оскорблениями.

Отказ от процентов по кредитке стоил бы "Моно" примерно 2 млрд грн. Учитывая, что у "Привата" клиентов в разы больше, вероятно, и сумма для них будет более существенной. Но и "Приват" долго не продержался. В марте отменил проценты, а с апреля сократил их в два раза, до 1,6%. Что будет в июне – пока неизвестно.

В ПриватБанке OBOZREVATEL рассказали, что однозначно предложат какой-то вариант для тех, кто не сможет платить. Но детали пока озвучить не могут.

В Украине, по последним данным (Нацбанк публикует статистику с опозданием), уровень "плохих" кредитов составляет 305 млрд грн. Это данные на 1 марта, вероятно, сейчас ситуация может быть хуже. Более важная цифра: только 43 млрд грн из них – это долги физических лиц.

То есть проблемы у банков не с простыми клиентами, а с крупными компаниями, которые берут деньги и не возвращают. Что интересно, львиная доля таких "плохих" кредитов тянется годами, а иногда через такие "кредиты" из банка просто выводят деньги.

Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка, рассказывает: украинцы по своим кредиткам в тех регионах, где нет военных действий, по собственному желанию продолжать возвращать долги. Уровень оплаты составляет до 65%. То есть всем клиентам сказали: сейчас по кредиту можно не платить, но почти 7 из 10 все равно приняли решение заплатить. Это очень хороший показатель.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказывает OBOZREVATEL: есть и случаи, когда клиенты откровенно злоупотребляют. Даже те украинцы, которые могут платить по кредитке, не платят, ибо делают вид, что не могут. Стоит понимать, что банки продолжают выплачивать все депозиты с процентами. А эти проценты, в том числе, формируются за счет процентов по потребительским кредитам.

"Война закончится 1 июня? Или у людей резко после войны появятся деньги? Что за дедлайн 1 июня?" – самый популярный комментарий на странице Привата в Facebook в ответ на новость об окончании кредитных каникул. Справедливый гнев понять можно, однако и у банка нет другого выбора.

Стоит учитывать, что в Украине всего один банк ввел 0% (это Приват) в первый месяц войны. Другие финансовые учреждения не имеют возможности раздавать деньги фактически "бесплатно". В лучшем случае можно рассчитывать, что в июне банки сохранят более низкие процентные ставки. Но и здесь многое будет зависеть от того, кто первый примет решение и озвучит его.

Дубас же советует: если есть возможность платить даже во время войны, продолжайте это делать. Если же вы стали переселенцем, потеряли свое имущество, остались без работы, лучше не дожидаться просрочки по кредитам и в индивидуальном порядке обратиться в банк и попросить реструктуризировать долги. А в определенном случае банк может для отдельных клиентов каникулы продлить.