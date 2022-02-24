ПриватБанк для снятия налички потребовал справку о доходах: как работает финансовый мониторинг

В Украине ПриватБанк в результате финансового мониторинга потребовал со своего клиента предоставить справку о происхождении доходов для снятия налички. При этом указанные средства украинец получил, сняв депозит, который регулярно пополнял со своей зарплатной карты.

Об этом украинец написал на специализированном форуме Минфин. "Снял средства. Через какое-то время приходит уведомление: исчерпали лимит на снятие наличных денег, нужно предоставить документы, чтобы подтвердить происхождение средств", – написал клиент.

При этом украинец отметил, что использовал тот типа депозита, который можно пополнить только со своей зарплатной или пенсионной карты ("безналоговый"). Зарплату получал от государственного учреждения, которое связано с Вооруженными силами.

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"ВСУ в состоянии повышенной боевой готовности, я последнюю неделю-две живу в полях. Свободного доступа в штаб с финансистами нет. Поэтому справку взять на данный момент весьма проблематично и неизвестно, сколько это еще будет продолжаться. А деньги уже нужны", – написал украинец.

Кого должны проверять:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Также важно заметить, что у каждого банка есть собственный финансовый мониторинг. Заблокировать могут даже небольшой банковский перевод, но в случае, если финансовому учреждению покажется, что это несвойственные для его клиента операция.

Кроме того, в Украине банки должны предоставлять исполнителям реквизиты счетов должников, а Минюст разрешил арестовывать деньги на них. При этом, некоторые украинцы узнают о наличии долгов только после ареста средств.

Как ранее писал OBOZREVATEL: