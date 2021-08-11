ПриватБанк без спроса меняет пароли от банковских карт: у кого и почему

В Украине клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты финучреждение изменило без спросу. А о таких действиях сообщило в СМС-сообщении, в котором указали новый пароль.

О таком случае в Facebook написала клиентка банка Наталья Хоменко. По ее словам, "Приват" за 10 дней дважды поменял ее пин-код от карты. При этом в банк она не обращалась.

"Что делать, когда ПриватБанк самовольно дважды в течение 10 дней меняет пин-код от вашей пластиковой карты без вашего ведома. Вы узнаете об изменении пин-кода уже по факту", – возмущается Наталья.

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Подобные случаи не редкость. Чаще всего ПриватБанк, как и любой другой банк, меняет пин-код из соображений безопасности. Если у банка есть подозрения, что данные могли попасть в посторонние руки, или же на банкомате, которым пользовался клиент, обнаружили посторонние предметы или чужую камеру, пароль от карты поменяют.

"Значит, вас угораздило воспользоваться терминалом, на котором было обнаружено скам-устройство. Поэтому они на всякий случай меняют пин-коды всем, кто тем терминалом пользовался. У меня такое было. Когда пришел в отделение разбираться, первый вопрос был: "банкоматом в "Пчелке" (магазин по соседству) пользовались?" Потом и в новостях было о поимке банды поляков-скамеров, которые в нашем районе банкоматы обрабатывали", – поясняет клиент банка.

Это специальный мошеннический инструмент, который устанавливают на разъем для приема банковских карт. Он способен считать все данные, после это позволяет злоумышленникам создать полный дубликат карты.

Вместе с таким устройством на банкомате устанавливают небольшую камеру. Она направлена на клавиатуру банкомата и позволяет мошенникам подсмотреть пин-код. Затем они изготовляют дубликат карты и уже знают пароль от нее.

Если вы узнали о том, что воспользовались банкоматом, на котором мошенники установили скам-устройство, лучше не только заменить пин-код, но и перевыпустить саму карту. Только это даст гарантию, что ваш банковский счет не захватят мошенники.

Также нужно правильно пользоваться банкоматом:

прикрывать клавиатуру рукой, когда вводите пин-код;

осматривать банкомат перед тем, как его использовать;

не пользоваться банкоматами, которые находятся без постоянного присмотра и вокруг которых не установлены камеры видеонаблюдения.

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