ПриватБанк автоматически списывает все деньги с карт "под ноль": что происходит

ПриватБанк автоматически списывает деньги со всех банковских карт своего клиента. Списание происходит как с зарплатой, так и кредитной карты (личные средства).

Об этом клиент банка написал на специализированном форуме "Минфин". Клиент утверждает, что списание происходит в счет задолженности, по которой идет расследование и которую он не признает. Украинец утверждает: все проблемы начались с момента, когда он предоставил в банк документы, которые позволяют снизить процентные ставки.

"Банк начал автоматически списывать все под ноль деньги с карточек банка, в счет какой-то придуманной задолженности по которой идёт расследование, на данный момент результатов расследования еще нет. На горячей линии лепят стандартными фразами, толком не объясняя, когда это закончится, операторы скидывают друг на друга, переключаются между собой. А все началось с того, что я начал предоставлять документы, которые освободят меня о начислении процентов", – пожаловался клиент.

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В банке ответили, что клиент действительно может получить особые условия по процентах. Так, для мобилизованных клиентов и военнослужащих могут быть отменены следующие начисления:

проценты по кредитам;

штрафы за просрочку.

по кредитным картам, программам потребительского кредитования, кредитным лимитам на счетах для частных предпринимателей.

"Мы проведем беседу с оператором, предоставившим вам неточную информацию в диалоге для улучшения качества обслуживания. С уважением, ПриватБанк", – отметили в банке.

В целом же клиенты, которые пользуются картой по назначению, не имеют большого теневого дохода, вовремя выплачивают кредиты и не замешаны в серых операций, могут не волноваться о сохранности своих счетов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: