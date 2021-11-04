''Приват24'', банкоматы и терминалы не будут работать: ПриватБанк предупредил клиентов

ПриватБанк в ночь с 6 на 7 ноября будет обновлять программное обеспечение процессингового центра. Так, 7 ноября с 01:00 до 04:30 часов утра украинский банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физлиц и бизнеса.

Отмечается, что в ходе технологической паузы пройдут и работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка 4 ноября.

"Просим обратить внимание на эту информацию и возможные неудобства и, соответственно, спланировать отдых или перенести свои безналичные покупки в торговой сети и интернете на несколько часов. По данным банка, ежегодно объемы операций клиентов с картами ПриватБанка растут на 20%. На сегодняшний день процессинговый центр банка обрабатывает более 70 000 карточных платежей ежеминутно", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что программное обеспечение решили обновить перед сезоном покупательной активности. Он начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру.

Ранее сообщалось, что приложение для онлайн-банкинга государственного ПриватБанка – "Приват24" – не работал 28 октября. При попытке зайти в систему пользователям выдавало сообщение о регламентных работах.

В банке проблему объяснили не проведением работ, а техническим сбоем. С проблемами столкнулись как пользователи iOS, так и те, на чьих телефонах установлена ОС Android. При этом у некоторых клиентов ПриватБанка авторизация в приложении все же происходила.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине участилось число жалоб на терминалы ПриватБанка – они принимают деньги при пополнении карты, однако не зачисляют их на счет. Как написал один из клиентов финучреждения, терминал "забрал" 51 800 грн, однако на карту средства так и не поступили.