У клиентов ПриватБанка исчезают по ночам тысячи гривен: банк винит их самих

Клиенты ПриватБанка рассказывают, что по ночам с их карт без их согласия исчезают большие суммы денег. При этом сам банк никак не хочет реагировать на ситуацию. Более того, в учреждении вину за пропажу денег перекладывают на самих клиентов.

Суть происходящего такова: в позднее время суток с карт клиентов ПриватБанка в несколько подходов списываются несколько тысяч гривен. К примеру, со счета клиента под ником stanislavj в 43 подхода было списано более 1 тыс. грн – кажый раз по 25 грн, – о чем он рассказал на портале "Минфин".

А другой клиент банка, под ником Fernandez, сообщил о воровстве более 4 тыс. грн. Списаны они были за 5 подходов. Еще один клинет – raklo – рассказал, что с его карты списали почти 375 грн.

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Впрочем, в самом банке не видят в происходящем мошенничества, ведь деньги списывались небольшими суммами. А это, по правилам международной платежной системы (деньги списывались через заграничный аккаунт), не подлежат расследованию, утверждают в ПриватБанке.

По словам stanislavj, списание боле 1 тыс. грн с его универсальной карты ПриватБанка произошло 19 октября 2021 года в промежуток с 3.30 ночи до 4.50 утра. После этого он обратился в банк с заявлением о мошенничестве.

Банк же, как утверждает stanislavj, через несколько дней ответил ему, что возврат средств по основной сумме отклонен. И арбитражу это решение не подлежит – из-за того, что эти списания ниже порога в 155 грн.

"По итогу выходит, что, блокируя операции по списанию средств, считая их подозрительными в очень простых ситуациях, банк посчитал, что 43 операции за 13 минут – это вполне нормально. Т.е., будь на карте средств в несколько раз больше, мошенники смогли бы без каких-либо проблем провести еще сотню-другую транзакций, и банк бы потом просто ответил "25 гривен – это меньше минимального порога оспариваемой суммы", – подчеркивают stanislavj.

В то же время он выразил предположение, что мошенники каким-то образом получили доступ к его карте и привязали ее к непонятному гугл-аккаунту. При том, что, по его заверениям, никаких рискованных платежей через интернет он не проводит, деньги с карты в банкоматах не снимает, и всюду привязывает "еще 1−2 карты других банков, которые никто не тронул".

Похожая история случилась и с клиентом под ником Fernandez. У него за 5 подходов было списано более 4 тыс. грн.

Отличие его сиутации от той, в которую попал stanislavj в том, что после звонка на горячую линию ПриватБанка тот, по его словам, "срочно отменил платежи и, даже вернулись деньги на карту". Однако уже вечером того же дня на его карте образовался отрицательный баланс во все те же более 4 тыс. грн.

"Т. е. у мошенников деньги забрали, молодцы, и поспешили, отдать клиенту. Но спохватились и дураком сделали клиента, выставив ему счёт", – подчеркивает Fernandez.

В ПриватБанке и stanislavj и Fernandez'у ответили, что по карте невозможно провести платежи, не зная ее реквизитов, которые должны быть известны только владельцу. Следовательно, они сами передали кому-то данные своих карт.

Такой же ответ получил и клиент raklo, у которого в 3 часа ночи без его согласия было списано с карты почти 375 грн. "Списание средств с карты без дополнительного подтверждения возможно, если вы ранее ввели и сохранили данные карты на сайте и дали согласие сайта на подобные списания. Такой способ оплаты не противоречит правилам платежных систем. Советуем проверить выписку по карточке", – говорится в ответе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мошенники сняли с карты украинца средства в размере 8,1 тыс. грн, но последующие попытки вывести деньги были заблокированы. ПриватБанк заблокировал кредитку клиента о подозрению в мошенничестве. Сначала в банке пообещали вернуть деньги, которые сняли аферисты, но в итоге отказались от обещанного.