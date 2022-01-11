Приносят 70% выручки: на каких овощах и фруктах зарабатывают супермаркеты в Украине больше всего

В ведущих супермаркетах Киева представлены до 300 позиций свежей плодоовощной продукции, однако 31% всей выручки обеспечивают только 3 продукта – бананы, помидоры и мандарины. Интересно, что до 70% общей выручки приносят лишь 10 товаров.

Речь идет о яблоках, капусте, картофеле, огурцах, апельсинах, луке и винограде. Об этом сообщает EastFruit.

"Мы отобрали 20 основных продуктов по объёмам реализации в стоимостном и натуральном выражении. По каждому из них мы составили баланс, учитывая внутреннее производство, импорт, экспорт, потребление, потери и др. Также мы оценили, какая часть каждого продукта попадает в розницу и долю в продажах", – говорит эксперт плодоовощного рынка и международный консультант ФАО Федор Рыбалко.

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Специалист отметил, чтотакже существует огромная сезонность. То есть летом банан не может быть лидером плодоовощной торговли в нашей стране, так как на рынке много недорогой продукции, однако его удельный вес в продажах остается очень значимым. Помимо этого, если розничная цена яблок в 2021-м составляла 30 грн/кг, то соответственно росла и доля товара в структуре продаж.

Отмечается, что недооцененной, но очень важной категорией является томат. Если говорить о капусте, то по ней существует такой тренд: ее продажи растут за счет увеличения ассортимента и роста потребления таких видов, как брюссельская, брокколи, пекинская и цветная капусты. Эти сорта находятся в тренде здорового питания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за год – с декабря-2020 по декабрь-2021 – инфляция в Украине составила 10%. Это – самый большой показатель с 2017 года (13,7%). В целом же в 2021 году она установилась на уровне 9,4%.

Это привело к существенному подорожанию практически всех продовольственных товаров. Прежде всего речь идет о подсолнечном масле – по сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 38,8%. "Коммуналка" же за год подорожала на 9,8%.

Общее подорожание продуктов по сравнению с декабрем-2020 составило 10%. Причем подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 10,2%), а также одежды и обуви (подешевели на 3,5%).