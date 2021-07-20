ПриватБанк блокирует карты украинцев на 120 дней: за что и кого коснется

ПриватБанк заблокировал все карты своей клиентки, которая до этого проводила множество операций по счетам (занималась покупкой и продажей криптовалюты). На счету украинки осталось 23 тыс. грн, а вернуть к нему доступ обещают только через 120 дней.

Об этом на форуме Минфин написала одна из клиенток банка. В ответе на обращение в банке подтвердили: нужно ждать столько, сколько ранее указали. "В один прекрасный день "Приват" заблокировал все мои 5−6 карт, которыми пользовалась больше пяти лет! И заставил ждать сначала 5 дней, потом 14, потом опять 15. В сумме считала получилось 40 дней!...В итоге перезвонили и сказали ждать 120 дней", – пишет клиентка.

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Отметим, что счет могли заблокировать в результате финансового мониторинга. Если клиентка постоянно переводила и получала деньги из разных счетов, при этом суммы не были подтверждены официальными доходами, банк должен был отреагировать на такие операции.

"Ранее с вами связывался сотрудник банка и предоставил информацию относительно вашего вопроса.

Рекомендуем ожидать указанных ранее сроков решения вопроса", – ответили клиентке в ПриватБанке.

Согласно рекомендациям НБУ, клиента нужно проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливают специальные устройства, которые помогают считывать карты.