"Приходится выживать": продавцы из супермаркетов признались, почему обсчитывают украинцев
Украинские продавцы и кассиры признают, что им приходится обсчитывать клиентов на кассе и торговать просроченными продуктами. Сотрудники супермаркетов во всем винят систему, при которой обязаны оплачивать любую недостачу, а порой и компенсировать стоимость просрочки из собственного кармана. Они говорят, что вынуждены идти на хитрости, чтобы "как-то выживать".
Действительно, даже крупные украинские сети высчитывают недостачу в кассах с зарплат своих сотрудников, говорится в материале OBOZREVATEL. Для этого очень часто продавцов и охранников оформляют на минимальную зарплату, остальная сумма – премии, которые по закону могут урезать или вовсе отменять.
Как результат: продавцы пытаются заработать в кассу больше денег, чтобы покрыть недостачу. При этом они уверяют – деньги себе не забирают, все остается магазину.
"Отработала на кассе, сдала 30 тыс. грн, получилось еще 120 грн недостачи. Пришлось ее из собственного кошелька компенсировать. Некоторые действительно обманывают, но я так не делала. Почему обманывают? Я вас уверяю, никто в свой карман ничего не кладет. Невозможно воровать на кассе, у нас люди такие, что потом такой скандал устроят... Если кто-то 20-30 копеек и недодаст, то только чтобы недостачу компенсировать", – рассказала сотрудница одной из крупных сетей супермаркетов в Днепре.
Приходится компенсировать и стоимость украденных товаров, ведь избежать мелкого воровства практически невозможно. Чаще всего, как говорит бывший охранник супермаркета Сергей, покупатели выносят сладкие сырки, шоколадки и алкоголь. Поэтому в алкогольном отделе устанавливают больше всего камер, там же регулярно "прогуливаются" охранники торговых залов.
Еще одна проблема – просрочка. Если в крупных сетях испорченную продукцию списывают, то в небольших продуктовых магазинчиках даже просрочку могут высчитывать из зарплат продавцов.
"Товаровед – это вообще роскошь. У нас в магазине все заказывают сами продавцы, мы же и отвечаем, если что-то пропало или испортилось. Конечно, пытаешься продать сначала то, что быстрее испортится. Поэтому и замачивают мясо в уксусе, чтобы не воняло, пытаются все как-то выжить", – рассказала продавщица Анжелика из Каховки Херсонской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, на супермаркеты в Украине жалуются не только покупали, но и поставщики. Как рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, торговые сети вынуждают производителей соглашаться на огромные скидки под угрозой отказа от сотрудничества.