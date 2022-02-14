АТБ заплатил десятки тысяч компенсации: почему украинцы страдают из-за супермаркетов и как их обманывают

Украинцы активно жалуются на супермаркеты. Недовес, просрочка, неправильная сдача и агрессивные охранники – в топе обращений. Чаще всего отстоять свои права крайне сложно: доказать, какой именно продукцией отравился, почти невозможно. А на судебные тяжбы решаются единицы граждан.

О том, на что украинцы жалуются в супермаркетах и как защищают свои права, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство конфликтных случаев решается еще до момента подачи судебного иска, рассказывает эксперт в вопросах защиты прав потребителей Максим Несмиянов. Действительно, в судебном реестре OBOZREVATEL удалось найти только несколько гражданских исков, поданных против крупных сетей для защиты прав потребителей.

Видео дня

К примеру, с АТБ чаще всего судились за то, что они отказывались обслуживать клиентов без маски (разумеется, такие покупатели иски проигрывали). Однако один из исков все-таки закончился крупной компенсацией. Волчанский районный суд Харькова в прошлом году обязал "АТБ-Маркет" заплатить своему покупателю 22,9 тыс. грн за нанесенный материальный ущерб и 3 тыс. грн за моральный ущерб.

Клиент супермаркета уже на выходе из АТБ упал и сломал кость правого бедра. Суд рассмотрел обстоятельства дела и пришел к выводу, что супермаркет не выполнял свои законные обязательства – магазин должен быть безопасным местом, скользкий пол, лед на ступеньках – недопустимы.

"Такая ситуация – исключение. Чаще всего супермаркеты идут на встречу и договариваются. В некоторых случаях, например, отравления, очень сложно доказать вину магазина и адвокаты не советуют судиться. Например, если это случай отравления, как доказать, чем именно отравился, что мыл руки. Одного случая мало, должно быть хотя бы пять таких случаев", – рассказывает Несмиянов.

И тем, что сети готовы "договариваться", часто пользуются мошенники. К примеру, как рассказали в Союзе потребителей Украины, к ним часто обращаются с фальшивыми жалобами. Например, один из украинцев прислал фотографию испорченного сыра, покрытого плесенью. В письме он заявил, что "съел" продукт и отравился. А на вопрос, как же он мог есть продукт, который уже покрылся плесенью, почернел и неприятно пахнет, он ответить не смог.

Даже крупные украинские сети высчитывают недостачу в кассах с зарплат своих сотрудников. Для этого очень часто продавцов и охранников оформляют на минимальную зарплату, остальная сумма – премии, которые по закону могут урезать или вовсе отменять. Как результат: продавцы пытаются заработать в кассу больше денег, чтобы покрыть недостачу.

"Отработала на кассе, сдала 30 тыс. грн, получилось еще 120 грн недостачи. Пришлось ее из собственного кошелька компенсировать! Некоторые действительно обманывают, но я так не делала. Почему обманывают? Я вас уверяю, никто в свой карман ничего не забирает. Невозможно воровать на кассе, у нас люди такие, что потом такой скандал устроят! Если кто-то какие-то 20-30 копеек и недодаст, то только чтобы недостачу компенсировать", – рассказывает сотрудница одной из крупных сетей супермаркетов в Днепре.

Если в крупных сетях испорченную продукцию списывают, то в небольших продуктовых магазинчиках даже просрочку могут высчитывать из зарплат продавцов. И это при том, что дорогие колбасы "усыхают", меняется вес. "Товаровед – это вообще роскошь. У нас в магазине все заказывают сами продавцы, мы и отвечаем, если что-то пропало, испортилось. Конечно, пытаешься продать сначала то, что быстрее испортится. Поэтому и замачивают мясо в уксусе, чтобы не воняло, пытаются все как-то выжить", – рассказывает продавец из Каховки Херсонской области Анжелика.

Сложно избежать и мелкого воровства. Чаще всего, как говорит бывший охранник в одном из супермаркетов Сергей, выносят сладкие сырки, шоколадки и алкоголь. Поэтому в алкогольном отделе чаще всего устанавливают больше всего камер, там же регулярно "прогуливаются" охранники торговых залов.

Вместе с качественным товаром продают "неликвид"

Глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова советует внимательно рассматривать продукцию, которую вы хотите приобрести, проверить, нет ли там каких-либо дефектов. "Недавно во время одного из рейдов мы обнаружили красную рыбу. Она была с нормальным сроком годности, но шла по акции. Мы сначала не поняли, в чем дело. Но когда стали рассматривать ее очень близко, то заметили, что там была повреждена упаковка. А на самой рыбе была плесень", – говорит она.

Ненастоящие скидки

Иногда после скидки товар стоит даже дороже, чем до нее. Кроме того, иногда продавцы специально завышают цены, чтобы затем предоставить "огромную скидку", поясняет Несмиянов.

Больше просрочки и меньше качества

По словам Несмиянова, серьезная проблема есть также с просроченной продукцией. Ее могут продавать напрямую или же частично смешивать со свежим товаром. Если продукт испортился, то тогда могут сделать скидку или уценку.

Разница в ценниках в торговом зале и на кассе

Хотя покупатели по закону имеют право заплатить ту цену, которая указана именно в зале. С проблемами можно столкнуться и при расчете за товар, особенно если вы пользуетесь наличкой.

Лучший способ защитить себя – быть внимательным, спокойным, не вступать ни в какие конфликты и фиксировать все действия сотрудников супермаркета, которые кажутся вам незаконными.