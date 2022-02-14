АТБ заплатил десятки тысяч компенсации: почему украинцы страдают из-за супермаркетов и как их обманывают

Александр Литвин
Личные финансы
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Украинцев пытаются обмануть в супермаркетах

Украинцы активно жалуются на супермаркеты. Недовес, просрочка, неправильная сдача и агрессивные охранники – в топе обращений. Чаще всего отстоять свои права крайне сложно: доказать, какой именно продукцией отравился, почти невозможно. А на судебные тяжбы решаются единицы граждан.

О том, на что украинцы жалуются в супермаркетах и как защищают свои права, читайте в материале OBOZREVATEL.

АТБ заплатил свыше 20 тысяч компенсации

Большинство конфликтных случаев решается еще до момента подачи судебного иска, рассказывает эксперт в вопросах защиты прав потребителей Максим Несмиянов. Действительно, в судебном реестре OBOZREVATEL удалось найти только несколько гражданских исков, поданных против крупных сетей для защиты прав потребителей.

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К примеру, с АТБ чаще всего судились за то, что они отказывались обслуживать клиентов без маски (разумеется, такие покупатели иски проигрывали). Однако один из исков все-таки закончился крупной компенсацией. Волчанский районный суд Харькова в прошлом году обязал "АТБ-Маркет" заплатить своему покупателю 22,9 тыс. грн за нанесенный материальный ущерб и 3 тыс. грн за моральный ущерб.

Клиент супермаркета уже на выходе из АТБ упал и сломал кость правого бедра. Суд рассмотрел обстоятельства дела и пришел к выводу, что супермаркет не выполнял свои законные обязательства – магазин должен быть безопасным местом, скользкий пол, лед на ступеньках – недопустимы.

"Такая ситуация – исключение. Чаще всего супермаркеты идут на встречу и договариваются. В некоторых случаях, например, отравления, очень сложно доказать вину магазина и адвокаты не советуют судиться. Например, если это случай отравления, как доказать, чем именно отравился, что мыл руки. Одного случая мало, должно быть хотя бы пять таких случаев", – рассказывает Несмиянов.

И тем, что сети готовы "договариваться", часто пользуются мошенники. К примеру, как рассказали в Союзе потребителей Украины, к ним часто обращаются с фальшивыми жалобами. Например, один из украинцев прислал фотографию испорченного сыра, покрытого плесенью. В письме он заявил, что "съел" продукт и отравился. А на вопрос, как же он мог есть продукт, который уже покрылся плесенью, почернел и неприятно пахнет, он ответить не смог.

"Приходится как-то выживать"

Даже крупные украинские сети высчитывают недостачу в кассах с зарплат своих сотрудников. Для этого очень часто продавцов и охранников оформляют на минимальную зарплату, остальная сумма – премии, которые по закону могут урезать или вовсе отменять. Как результат: продавцы пытаются заработать в кассу больше денег, чтобы покрыть недостачу.

"Отработала на кассе, сдала 30 тыс. грн, получилось еще 120 грн недостачи. Пришлось ее из собственного кошелька компенсировать! Некоторые действительно обманывают, но я так не делала. Почему обманывают? Я вас уверяю, никто в свой карман ничего не забирает. Невозможно воровать на кассе, у нас люди такие, что потом такой скандал устроят! Если кто-то какие-то 20-30 копеек и недодаст, то только чтобы недостачу компенсировать", – рассказывает сотрудница одной из крупных сетей супермаркетов в Днепре.

Если в крупных сетях испорченную продукцию списывают, то в небольших продуктовых магазинчиках даже просрочку могут высчитывать из зарплат продавцов. И это при том, что дорогие колбасы "усыхают", меняется вес. "Товаровед – это вообще роскошь. У нас в магазине все заказывают сами продавцы, мы и отвечаем, если что-то пропало, испортилось. Конечно, пытаешься продать сначала то, что быстрее испортится. Поэтому и замачивают мясо в уксусе, чтобы не воняло, пытаются все как-то выжить", – рассказывает продавец из Каховки Херсонской области Анжелика.

Сложно избежать и мелкого воровства. Чаще всего, как говорит бывший охранник в одном из супермаркетов Сергей, выносят сладкие сырки, шоколадки и алкоголь. Поэтому в алкогольном отделе чаще всего устанавливают больше всего камер, там же регулярно "прогуливаются" охранники торговых залов.

Какие схемы используют?

  • Вместе с качественным товаром продают "неликвид"

Глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова советует внимательно рассматривать продукцию, которую вы хотите приобрести, проверить, нет ли там каких-либо дефектов. "Недавно во время одного из рейдов мы обнаружили красную рыбу. Она была с нормальным сроком годности, но шла по акции. Мы сначала не поняли, в чем дело. Но когда стали рассматривать ее очень близко, то заметили, что там была повреждена упаковка. А на самой рыбе была плесень", – говорит она.

  • Ненастоящие скидки

Иногда после скидки товар стоит даже дороже, чем до нее. Кроме того, иногда продавцы специально завышают цены, чтобы затем предоставить "огромную скидку", поясняет Несмиянов.

На кассах супермаркетов вас могут обсчитать.

  • Больше просрочки и меньше качества

По словам Несмиянова, серьезная проблема есть также с просроченной продукцией. Ее могут продавать напрямую или же частично смешивать со свежим товаром. Если продукт испортился, то тогда могут сделать скидку или уценку.

  • Разница в ценниках в торговом зале и на кассе

Хотя покупатели по закону имеют право заплатить ту цену, которая указана именно в зале. С проблемами можно столкнуться и при расчете за товар, особенно если вы пользуетесь наличкой.

Лучший способ защитить себя – быть внимательным, спокойным, не вступать ни в какие конфликты и фиксировать все действия сотрудников супермаркета, которые кажутся вам незаконными.

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