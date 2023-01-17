Правила доставки документов за границу изменили: что можно отправить из Украины

Украинцам разрешили отправлять загранпаспорта и внутренние паспорта по почте. Правило касается исключительно международных отправлений.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 17 января. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также в постановлении идет речь об удостоверении лица на возвращение в Украину. Это документ, который подтверждает гражданство Украины и дает право на въезд в страну в случае потери паспорта.

Разрешение на пересылку этого документа, а также внутреннего паспорта будет действовать только во время военного положения. После его отмены правила станут прежними.

До этого решения, как сказано в правилах "Укрпочты", в международных отправлениях запрещалось пересылать целый ряд документов. Это:

разрешения на право ношения оружия;

трудовые книжки;

военные билеты;

документы, удостоверяющие личность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" резко снизила тарифы на посылки в три страны. То есть украинцы теперь могут дешевле отправлять посылки родным и друзьям в эти страны, а также продавать товары украинского производства на международных маркетплейсах.

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