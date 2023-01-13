Минус 45%: "Укрпочта" резко снизила тарифы на посылки в три страны

"Укрпочта" на 45% снизила тарифы на посылки в Литву, Латвию и Эстонию. То есть украинцы теперь могут дешевле отправлять посылки родным и друзьям в страны Балтии, а также продавать товары украинского производства на международных маркетплейсах.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты". Оформить отправку можно в почтовых отделениях "Укрпочты".

Стоимость отправки посылки зависит от веса:

до 250 г – $5,73 (210 грн);

до 1 кг – от $11 (от 405 грн);

от 5 кг – от $21 (от 772 грн).

Кроме того, создать накладную можно онлайн: в личном кабинете на сайте "Укрпочты", а также с помощью мобильного приложения "Укрпочты". В таком случае клиент получит дополнительную скидку 3%.

Также "Укрпочта" изменила правила получения посылок. С 27 декабря 2022 года посылки можно получать без документов – с помощью SMS.

Нововведение действует для физических лиц – и при условии, что указан номер телефона получателя. Впрочем есть и ограничения:

объявленная ценность должна быть до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;

объявлена ценность до 20 000 грн для международных отправлений;

отсутствие отметок "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Как сообщал OBOZREVATEL, также в компании сообщили о снижении цены на стоимость ускоренной доставки посылок в Польшу. Снижение составляет 75% и начало действовать с 1 января 2023 года.

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