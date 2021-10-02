Правила для украинских заробитчан изменили: вместо Польши выбрали другую страну ЕС

Украинские заробитчане вместо Польши начали активно уезжать на работу в Германию. Немецкая власть для своих работодателей упростила правила оформления, как результат, все больше иностранцев устраиваются на работу в одной из самых развитых стран Европы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Если раньше перед трудоустройством иностранца немецкие работодатели были обязаны предложить работы своим собственным гражданам, затем гражданам ЕС, и только в третью очередь гражданам третьих стран, сейчас же можно эту процедуру при необходимости обходить.

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В интервью Bloomberg глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот заявил: ситуация с миграцией украинцев в Германию – серьезная угроза для Польши. Они не могут соревноваться с уровнем зарплат. Поляки в среднем зарабатывают более 40 тыс. грн, а немцы – более 130 тыс.

Кроме того, и заработные платы для украинских заробитчан там выше. Украинцы в соседней стране могут получать 25-50 тыс. грн, а в Германии их доход достигает 70-80 тыс. грн. Тут также важно отметить, что из-за ранее действующих ограничений около 90% украинских заробитчан работали у немцев нелегально.

"Немецкую рабочую визу получить очень сложно. Когда украинцам предлагают работать в Германии по польским или чешским рабочим визам – это нарушение законодательства ЕС и Германии. Но люди хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный период времени, потому они соглашаются на нелегальное трудоустройство. А потом жалуются, когда их депортируют, запрещают им въезд в ЕС, оставляют без денег. Но это ответственность каждого человека", – говорит Воскобойник.

В то же время стоит помнить, что и жизнь в Германии – дороже. Если в Польше работодатель может обеспечить жильем и даже накормить, то здесь квартиру придется снимать самостоятельно. По данным Воскобойника, легально в Германии работают примерно 80 тыс. украинцев.

Из-за масштабной трудовой миграции (по разным оценкам за границей работают 3-5 млн украинцев) возникает целый ряд проблем:

дефицит специалистов рабочих специальностей;

миграции инженеров, медиков и медсестер;

проблемы с закрытием вакансий среди украинских работодателей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.