Повышенные пенсии начнут выплачивать с 4 марта, надбавки дадут не всем: министр раскрыла детали

Украинцы с 4 марта начнут получать пересчитанные пенсии. Из 11,1 млн человек доплаты получат всего 8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит около 300 грн.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Выступление главы ведомства опубликовали на официальной странице канала в YouTube. Министр напомнила, что еще несколько лет назад дату индексации пенсии из закона убрали. Кабмин Дениса Шмыгаля утвердил законопроект, который вернет обязательный перерасчет выплат с 1 марта.

"Кабмин принял решение с 1 марта в этом году провести индексацию пенсий. С 4 марта, когда начинается период выплат, 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии. Средний размер повышения – около 300 грн. Но не может быть прибавки меньше, чем на 100 грн. Если у женщины есть 30 лет стажа, а у мужчины – 35 лет, то у них не может быть пенсия ниже 2200 грн", – рассказала Лазебная.

Также глава Минсоцполитики напомнила, что повышение для пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет, перенесли на три месяца на октябрь 2021-го. Такое решение приняли в связи с нехваткой бюджетных средств.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, кто после повышения пенсий может претендовать на прибавку в размере 1000 грн.

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