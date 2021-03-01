Украинцам пересчитали пенсии: кому прибавили 1000 грн

В Украине с 1 марта пересчитали 8 млн пенсий. Средний размер прибавки составил 308 грн. Те, кто сейчас получает 9090 грн, могут рассчитывать на прибавку в размере 1000 грн.

О том, как пройдет индексация, читайте в материале OBOZREVATEL.Индексацию пенсий не проводят для тех, кому выплаты назначены по другим законам: военным, ученым, госслужащим и другим. Кроме того, повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.

Чтобы оценить, на какую прибавку вы можете рассчитывать, нужно "чистую" пенсию умножить на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров, старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

"Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине", – говорится в сообщении Кабмина.

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