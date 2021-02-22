В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий через неделю: в Кабмине приняли решение

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий на 11%. Перерасчет коснется 8 млн украинцев (в среднем получат на 308 грн больше).

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 22 февраля, передает пресс-служба Министерства соцполитики. "Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине", – говорится в сообщение.

Минимальный размер повышения составит 100 грн. Также повысят до 2,2 тыс. грн минимальную пенсию тем, кто выполнил норматив по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Повышают только расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не быть.

Для сравнения, в прошлом году 8,4 млн пенсионеров получили осовременивание. В 2021-м может быть даже меньше: часть украинцев получили доплаты, которые и без того увеличили расчетный размер пенсии.

Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн. Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.