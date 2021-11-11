Опасных собак в Украине стало меньше "на бумаге": кого больше не нужно страховать

В правительстве сократили перечень пород собак, которые считаются непредсказуемыми и потенциально опасными для здоровья и жизни людей. Список уменьшился с 88 до 52 наименований. Соответственно, владельцам тех пород, которых исключили из списка, больше не нужно заключать договор страхования ответственности за вред, причиненный собакой третьим лицам.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров в среду, 10 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Документ разработали в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов по отдельному поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля. Цель - выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

В частности, документом утвержден новый перечень пород, которые имеют повышенную агрессивность от рождения, могут быть для общества особенно опасными и с трудом поддаются дрессировке. С полным списком таких пород можно ознакомиться здесь.

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При этом, опасными больше не считаются такие породы, как:

немецкий боксер;

немецкая и другие виды овчарок;

хаски;

сенбернар;

далматин;

лайка;

ньюфаундленд;

бордоский и немецкий доги;

отдельные породы мастифов.

Эти породы исключили из списка, который действовал раньше.

Примечательно, что определенный перечень пород, которые считаются потенциально опасными, существует во всех странах. Однако, если в Германии, к примеру, этот список насчитывает всего 4 породы, в Испании – 9, то в Украине – больше 50.

Напомним, владельцы собак, которые официально признаны опасными, обязаны застраховать свои имущественные интересы, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни, здоровью, трудоспособности или имуществу третьих лиц, вследствие непредсказуемых действий собаки.

Страховыми рисками могут быть смерть, инвалидность или потеря работоспособности человека, а также повреждение имущества третьего лица.

Договор страхования заключается до или во время регистрации или перерегистрации животного. Размер страховки определяется в каждом случае индивидуально и в зависимости от региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Максимально возможное предусмотренное им наказание – 5 100 грн с конфискацией животного. Закон также установил запрет на деятельность некоторых предприятий, использующих труд животных.