Польша заставляет украинцев вернуть помощь: в каких случаях беженцы не имели права на выплаты

Заведение социального страхования (ZUS) в Польше заставляет украинцев вернуть денежную помощь в бюджет. Это касается тех украинцев, которые выехали из Польши и не сообщили об этом органы соцзащиты.

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Об этом сообщило издание Rzeczpospolita. .Ранее пограничники предоставляли ZUS лишь информацию о дате истечения срока пребывания в Польше, когда истекали 30 дней. Все это время многие продолжали неправомерно получать деньги.

Приблизительно 2 миллиона злотых неправомерно выплачены украинским гражданам Учреждением социального страхования. "ZUS последовательно выносит следующие решения по неправомерно полученным льготам и обязывает бенефициаров вернуть их, – говорит Павел Жебровский, представитель ZUS.

Если переселенца или переселенка из Украины хочет воспользоваться льготами, он не может покинуть Польшу более чем на 30 дней. Благодаря поправке ZUS также получил доступ в реестр Пограничной службы, а вместе с ним и информацию о датах въезда и выезда граждан Украины с территории Польши.

За месяц действия новой нормы Закона о помощи ZUS приостановил выплату пособия примерно 3200 гражданам Украины. "Если эти люди вернутся в Польшу в течение 30 дней с даты выезда, они не потеряют законность своего пребывания в Польше и выплата помощи будет возобновлена. Удержание платежа сразу после дня отъезда на основании измененного акта позволило нам избежать переплаты помощи", – объясняет Павел Жебровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Румынии вообще не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Также мы разбирались, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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