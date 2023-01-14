Польша требует от украинских беженцев вернуть часть выплат: кого коснется

В Польше ZUS (управление соцстрахования) требует у украинских беженцев вернуть выплату, которая была незаконно начислено. Так, беженец имеет право на помощь, пока находится на территории чужой страны. Если же украинцев выезжает из Польши, он должен предупредить ZUS и перестать получать. В обратном случае излишне начисленные суммы придется вернуть.

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Об этом сообщила в своем Telegram юрист Виктория Коретник. "Если за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин Украины уехал из Польши, ему была выплачена помощь 500+ или другие социальные выплаты, она считается такой, на которую он не имел права, и данные средства нужно вернуть", – пояснила она.

Отметим, в Польше с ноября обязали украинских беженцев самостоятельно оплачивать предоставленное жилье. А с 1 января 2023-го также стали платными для украинцев пансионаты, общежития и санатории. Такая инициатива, по мнению правительства, мотивирует беженцев как можно быстрее приступить к работе в Польше и снимать жилье за ​​свой счет.

Как говорится в анализе Gremi Personal, 52% украинцев в Польше живут в квартирах, 18% в общежитиях или хостелах. В частных домах поселилось 10% респондентов, столько же опрашиваемых приютили поляки в своем жилье. В пансионатах или на базах отдыха проживают 6%, а в гостиницах – всего 4% респондентов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр соцполитики Украины Марина Лазебная обратилась к комитету Европарламента с просьбой изменить законодательство. Речь шла о том, чтобы налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги с деятельности ФЛП продолжить уплачивать в бюджет Украины согласно украинскому законодательству.

Дагош Пислар, председатель комитета Европарламента, отметил, что налогообложение в большей степени регулируется национальным законодательством стран – членов ЕС, однако эти вопросы действительно можно решить на уровне Евросоюза, если связать их с действием директивы о временной защите.

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