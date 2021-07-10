Польша и Чехия хотят больше украинских заробитчан: кого зовут на работу

Число вакансий для украинских заробитчан в Чехии и Польше по данным Opendatabot взлетело в 1,7 раза. Среди самых востребованных работников: упаковщики, работники складов, электрики и строители.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, если на досках объявлений в Украине появилось больше предложений работы в странах ЕС – это нельзя рассматривать как показатель роста предложений от работодателей. Ведь в большинстве случаев, увеличение количества вакансии, которые появляются в Украине, зависит от активности компаний-посредников. На одну и ту же вакансию, которую предлагает иностранный работодатель, может быть 5-10 предложений от разных агентов.

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"Европа действительно понемногу оправляется от коронакризиса. – говорит Воскобойник. – Экономика оживляется, в странах ЕС увеличивается финансирование собственного бизнеса, инвестирование, что вызывает увеличенный спрос на рабочие руки. Если в самых странах не хватает рабочих рук, то на вакансии с удовольствием берут трудовых мигрантов".

В то же время Воскобойник отмечает: число заробитчан из Украины с годами будет падать из-за общего сокращения населения страны. Ведь вместе с уменьшение количества всего населения, падает и процент трудоспособных граждан.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие вакансии для украинских заробитчан открыли в Польше. Также стоит учитывать, что многие вакансии – мошенничество. В вакансиях указывают неправдивые условия, а иногда за оформления документов "работодатели" требуют деньги и пропадают.