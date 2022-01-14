Подорожание закончилось? Украинцев ждут новые цены на подсолнечное масло и яйца

В Украине цены на продукты, которые в 2021-м показали наибольший рост стоимости, уже в январе могут стабилизироваться или даже снизиться. Производителям подсолнечного масла будет предоставлена ​​льготная цена на газ, посему, скорее всего, цена продукта будет колебаться в диапазоне +/- 3-5%.

Аналитик УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин прогнозирует также снижение цен на яйца. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Эксперт уточнила, что льготную цену газа получат и производители яиц. Но, по ее словам, для продукта большее влияние будет иметь именно сезонное снижение спроса со стороны потребителей после новогодних праздников. Это приведет к снижению цены примерно на 10%.

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А вот производители сахара не вошли в перечень вышеперечисленных предприятий, потому что технологический процесс производства продукта в Украине уже практически полностью закончился и большинство сахарной свеклы переработано. Как говорит аналитик УКАБ, стоимость сахара, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне.

Вышеуказанные продукты является лидерами по подорожанию в 2021-м в Украине. К примеру, сахар подорожал на 61,5%, яйца – на 47%, а масло – на 57,7% (Госстат). Помимо этого, в стране значительно подорожали хлеб (на 15,8%) и мясо (9,3%).

Подсолнечное масло в нашей стране стоит дороже, чем во всех государствах Европы. В той же Польше, Румынии, Франции и других государствах масло дешевле на 26-30%. В АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) ранее начали изучать причины этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к росту цен на хлеб. Как заявили в объединении предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", стоимость продукта поднимется на четверть. Помимо этого, качество хлеба в нашей стране будет хуже.