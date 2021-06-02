Подорожание доллара, замедление роста цен и повышение зарплат: Шмыгаль опубликовал прогноз до 2023-го
Уже с 2023 года дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3%, госдолг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что меньше будут тратить на обслуживание долгов и больше на медицину, оборону и образование. Также будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.
Об этом говорится в законопроектах, которые утвердил Кабмин, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "На этой неделе правительство утвердило два очень важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В этих документах люди смогут увидеть в перспективе трех лет, на что именно пойдут их налоги", – написал глава Кабмина.
Также прогнозируется рост зарплат в следующие 3 года примерно на 8-10% в год (с учетом инфляции). Кроме того, инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022-м она составит 6,2%.
Отмечается, что Украина, благодаря проведенным реформам, уже в 2023 году может выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год.
Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара в июне может пробить рекордную в 2021 году отметку. Опрошенные аналитики уверены: первый месяц лета запомнится уверенным укреплением гривни. Отсутствие новостей о новом транше МВФ может повлиять на валюту только в августе-сентябре, а из-за высоких экспортных выручек предложение доллара на рынке превышает спрос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных считают ее "очень плохой" или "достаточно плохой". При чем всего лишь 5% – как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% –как "не плохую и не хорошую".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что устойчивое восстановление экономики в стране начнется во втором квартале 2021-го. Также он добавил, что экспорт украинской продукции с начала года увеличился почти на 20%.