Курс доллара в июне пробьет рекордную отметку: сколько украинцы заплатят за валюту
В Украине курс доллара в июне может пробить рекордную в 2021 году отметку. Опрошенные аналитики уверены: первый месяц лета запомнится уверенным укреплением гривни. Отсутствие новостей о новом транше МВФ может повлиять на валюту только в августе-сентябре, а из-за высоких экспортных выручек предложение доллара на рынке превышает спрос.
О том, как и почему изменится курс доллара в июне, читайте в материале OBOZREVATEL.Каким будет курс доллара в июне?
Большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении, что гривня в течение всего месяца будет плавно укрепляться и может достичь рекордно низкой отметки в 27-27,4 грн/$. К примеру, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что доллар будет дешеветь, но очень плавно. Резких скачков вниз, по ее оценкам, не предвидится.
"Мы ожидаем умеренную ревальвацию. Это тренд, который продолжается с начала года с перерывом в апреле, когда на настроения участников рынка повлияла возможность обострения военной агрессии. По марту-маю можно судить, что эта тенденция возобновилась. До конца лета она продолжится. Курс может быть на уровне 27,4 грн/$", – прогнозирует эксперт.
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб соглашается: гривня будет укрепляться. При этом он называет более широкий диапазон с минимальной отметкой в 27 грн/$. "В июне мы ожидаем продолжение умеренного снижения доллара и евро к гривне. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,0-27,5 грн, евро – в диапазоне 32,8-33,5 грн", – отмечает Иосуб.
Ахтырко соглашается, что курс доллара действительно может опуститься до 27 грн/$, но ближе к июлю-августу.
Желающих продать доллары будет больше, чем желающих их купить. "Предложение будет превышать спрос, однако резкого укрепления мы не увидим", – поясняет аналитик Concorde Caputal. Доллар мог бы опуститься еще сильнее, если бы иностранцы начали активно покупать украинский госдолг (облигации внутреннего госзайма). Они этого не делают по нескольким причинам: есть более привлекательные инструменты для инвестиций, ставки по ОВГЗ ниже, чем, например, год назад.
"Это инвесторы, которые работают с большим количеством инструментов. Есть менее рискованные и более привлекательные предложения. Минфину сейчас просто не на руку значительно снижать ставки. Но и без того мы будем видеть укрепление", – говорит Ахтырко.
Экспортные выручки находятся на высоком уровне. Еще по состоянию на март-апрель выручки украинских экспортеров достигли максимальной с 2014-го отметки. Пока что уровень цен на сырье, которое продает Украина, достаточно высок. И если раньше сезонные колебания проявлялись летом, то в этом году этот фактор уже "отыгран".
Даже если экспортные выручки будут расти, далеко не факт, что бизнесмены будут относить полученную валюту на межбанк и покупать гривни, поясняют эксперты. С другой стороны, есть и сдерживающие факторы.
"В течение месяца динамика валют была неравномерной. Первые две декады мая, на которые выпало много праздников, доллар снижался на хорошей ценовой конъюнктуре для экспортеров и на продажах валюты населением. 18 и 19 мая доллар на межбанке опускался до 27,405/27,425, однако к концу мая немного отскочил от внутримесячных минимумов", – пояснил Иосуб.
Растут объемы импорта. С одной стороны, это свидетельствует о росте экономики, с другой – об отложенном спросе. Когда в период жестких ограничений бизнес не ввозил в страну товар в нужно количестве.На что влияет курс доллара?
В Украине примерно четвертая часть потребительской корзины – импорт. Если дорожает валюта, больше придется платить и за продукты: овощи, фрукты и даже сало приходится импортировать. Кроме того, к курсу привязаны цены на технику.
Также от курса доллара зависят и тарифы на коммунальные услуги. Чем дороже валюта, тем больше приходится платить за импортный газ. Кроме того, в контролируемой стоимости голубого топлива для генерации тепла и горячей воды также заложен курс валют. То есть после подорожания доллара сразу же будет расти цена газа, а примерно через месяц подорожают отопление и горячая вода.
Примерно на 70% от курса доллара зависит и цена на бензин. Украина импортирует 85% светлых нефтепродуктов. Если американская валюта подорожала на 10 копеек, то литр бензина А-95 может вырасти в цене на 7 копеек. Расходы на топливо (транспортировку) отображены в ценах на большинство товаров.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и относительно высокий импорт, ожидать девальвации гривни, уверены эксперты, не стоит. А те, кто собирается покупать валюту, могут сделать это по более выгодному курсу летом, советуют аналитики.