"Подарок" от Байдена: США введут санкции против большинства депутатов Госдумы РФ

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против большинства депутатов Госдумы России. В список могут попасть более 300 человек.

Как сообщает The Wall Street Journal, об этом решении, вероятно, будет официально объявлено в четверг, 24 марта. В этот день Байден посетит саммит НАТО в Брюсселе.

Журналисты, ссылаясь на американских чиновников, отмечают, что санкции были согласованы со странами Евросоюза и "Большой семерки". При этом в Совете национальной безопасности США отказались официально комментировать эту информацию.

Накануне Белый дом также заявил о готовности расширить санкции против России. Новые ограничения могут затронуть банковскую сферу, а также некоторые секторы экономики, связанные с нефтью и газом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нападения России на Украину под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.

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