В Белом доме заявили о готовности ввести новые санкции против РФ: пострадать могут секторы нефти и газа

Белый дом заявил о готовности расширить санкции США против России. Ожидается, что они будут касаться банковской сферы а также доселе незатронутых секторов российской экономики, особенно связанных с нефтью и газом.

Об этом в интервью CBS сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх. При этом он отказался четко конкретизировать возможные шаги администрации президента Байдена, подчеркнув, что "Путин и так знает, о чем речь".

"Мы можем расширить наши санкции. Принять [дополнительные ограничительные] меры к тем, которые мы уже ввели, но применить их в отношении большего количества целей. Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались", – сказал Сингх.

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Он отметил, что прежде всего, новые ограничения могут коснуться стратегически важных направлений экономики РФ. "В основном речь идет о нефти и газе. Но есть и другие сектора", – объяснил он.

В то же время, Сингх допустил возможность отмены санкций против РФ. По его словам, она появится только после того, как Россия прекратит военные действия против Украины. Впрочем, констатировал он, в текущее время "подойти к этому моменту не удалось и близко".

Вместе с тем, напомним, России становится все тяжелее ремонтировать собственные танки. В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства российские предприятия по производству и ремонту танков и другой бронированной техники приостановили работу.

"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд ВС РФ", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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