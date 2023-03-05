Почему задерживают выплаты ВПЛ: в Минсоцполитики раскрыли причины

В Украине было две основных причины задержки выплат переселенцам (внутренне перемещенным лицам, ВПЛ) в феврале-2023. Это дополнительная проверка (верификация) и уточнение данных мз-за перехода к Единой информационной системе социальной сферы, а также рост числа получателей помощи, на что понадобились дополнительные средства.

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Об этом заявили в в Минсоцполитики. При этом по состоянию на начало марта были профинансированы все выплаты в сумме 6,3 млрд грн.

Министерство подсчитало, что только за декабрь-2022 и январь-2023 количество получателей помощи выросло на 86 тыс. человек. А за ноябрь 2022 года рост составил 200 тыс. человек.

Также в ведомстве объяснили, что в случае задержки выплат в дальнейшем ВПЛ следует обращаться в орган социальной защиты по месту нахождения на учете. Это нужно для проверки правильности данных и исправления ошибок, если таковые найдутся. Контакты таких региональных представительств соцзащиты размещены по ссылке .

Если таким путем вопрос не решился, и выплата так и не была начислена, можно также обратиться в в Национальную социальную сервисную службу Украины. Сделать это можно по телефону (044) 289-87-89.

Ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет для лиц старше 18 лет – по 2000 грн; для детей и лиц с инвалидностью – по 3000 грн. При этом до окончания военного положения и еще месяц после него выплаты продлеваются автоматически.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ввести облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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