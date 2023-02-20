Перевод не туда: что делать, если деньги случайно отправлены не на ту карточку

При совершении денежного перевода с карты на карту легко ошибиться и отправить деньги не тому получателю. При этом вернуть средства будет очень сложно, если ошибочный получатель не согласится отдать их доборовольно.

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Чтобы связаться с незнакомцем, который получил средства, нужно обращаться в поддержку банка. Алгоритм действий отличается в зависимости от того, был ли ошибочный перевод сделан в пределах одного финучреждения, или же он прошел между разными банками, пишет Finance.ua.

Если платеж прошел между карточками одного и того же банка, шансы вернуть деньги самые высокие. Дело в том, что в этом случае довольно просто определить получателя.

После обращения поддержка разберется в ситуации и определит, нет ли мошенничества. Последнее необходимо, так как аферисты освоили схему с возвратом оплаты за товар под предлогом ошибочного платежа. Если все в порядке, банк должен помощь отправителю, как минимум связавшись с получателем.

А вот если перевод сделан между карточками разных банков, ситуация осложняется. Поддержка банка отправителя здесь бессильна, так как не располагает базами клиентов других финучреждений.

Единственное, что можно сделать в таком случае – это написать в банк получателя. Если там согласятся найти данные того, кто получил деньги, его попросят вернуть сумму. Но если человек "на том конце" откажется, деньги пропали.

Есть способ связаться с неизвестным получателем и без содействия банка. Для этого можно отправить ему еще один платеж с минимально возможной суммой и коротко изложить проблему в графе "Назначение платежа". Если попадется добросовестный человек, он может отзваться и вернуть деньги.

В случае, если получатель не хочет возвращать деньги, можно также обратиться в суд. Есть прецеденты, когда таким путем средства удавалось вернуть. В одной из кейсов к судовому заявлению були добавлены выписки из банка, а также номер карты и ФИО получателя.

В результате суд постановил, что деньги нужно вернуть. Основанием для этого стал факт, что получатель не смог доказать, что деньги были перечислены за товары или услуги. То есть средства были получены неправомерно.

В любом случае при каждом переводе нужно тщательно проверять реквизиты, на которые отправляются средства. Это самый верный способ не потерять свои деньги. В некоторый онлайн-банкингах также есть возможность отменить платеж в первые несколько секунд после его совершения.

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