Коллективным, к сожалению, может быть только безумие, но я все равно попробую.

Будет война или не будет, а обвалившийся ниже 30 гривен за доллар курс так больно ударит по экономике и по людям, что наши "доброжелатели" будут в полнейшем восторге.

Так получилось, что слабая Украина выгодна всем и коллективному Западу, который забирает отсюда за гроши трудоспособное население и с умным видом потом рассказывает как нам выполнять их инструкции и России, которой любой ценой надо объяснять своим гражданам, что сыто жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике.

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Но есть одно НО.

Слабая Украина невыгодна нам с вами.

Тут наша Родина, наша земля, тут растут наши дети и живут наши родители, тут мы радуемся и грустим, никуда не хотим уезжать и никого не собираемся бояться. Мы сами хотим решать как нам жить и что выбирать. И если уж мы готовы с оружием идти и защищать свою Родину и рисковать своей жизнью, то почему бы нам не рискнуть самым малым - "призрачной потерей на курсе" и не поддержать самих себя.

Давайте перестанем покупать эти ср*нные доллары!

Если начнется война они не спасут нас, а если ее не будет они нам по такой цене будут только напоминать о нашей трусости и слабости.