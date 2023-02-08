Переселенцам в одном городе Украины платят по 6600 грн от МОМ: как оформить помощь

В Украине запустили еще одну международную программу помощи переселенцам (ВПЛ, внутренне перемещенным лицам). Поддержку могут получить исключительно те ВПЛ, которые зарегистрированы в г. Сумы.

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Сумма составляет 6600 грн на человека, зарегистрироваться можно до 17 февраля. Помощь оказывает Международная организация по миграции (МОМ).

Подать заявку на выплату могут переселенцы, которые на момент оформления помощи зарегистрированы в Сумах. Приоритет предоставляется переселенцам, которые испытывают трудности, а также лицам с инвалидностью.

Зарегистрироваться для получения выплаты можно с помощью онлайн-заявки по ссылке. Кроме того, переселенцы могут лично написать заявление в гуманитарном штабе по ул. Воскресенской, 16 (с 10:00 до 14:00 по будним дням).

При этом необходимо, чтобы переселенец не был получателем какой-либо другой помощи от международных организаций (ООН, ЮНИСЕФ, МККК и т.д.). Для каждого ВПЛ выплаты могут осуществляться только по одной из гуманитарных программ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторым ВПЛ будут платить повышенную помощь. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

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