Пересчитают пенсии и тарифы на коммуналку: как изменится жизнь украинцев в июле

Украинцам с 1 июля пересчитают месячные тарифы на газ. Учитывая ситуацию в Европе, цены могут вырасти в пределах одной гривни за кубометр. Кроме того, Кабмин уже подсчитал новую стоимость на электроэнергию, а в Раде приняли все законы для запуска рынка земли.

О том, как и почему изменится жизнь украинцев в июле, читайте в материале OBOZREVATEL.

С 1 июля в Украине пересчитают прожиточный минимум для нетрудоспособных, вместе с тем увеличится максимальная и минимальная пенсии. Кроме того, поднимут также доплаты за стаж сверх нормы. Итак:

минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 грн (на 85 грн);

максимальная пенсия увеличится с 17 690 грн до 18 540 грн (на 850 грн);

надбавка за сверхстаж (за каждый год) увеличится с 17,69 до 18,54 грн (на 8,5 грн).

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Стоит отметить, что фактический прожиточный минимум (данные Минсоца) в апреле 2021-го уже составлял 3667 грн. То есть все пенсионеры, которые получают меньше, находятся за чертой бедности, а минимальная выплата не может удовлетворить даже базовые физиологические потребности человека.

Кандидат экономических наук Лидия Ткаченко поясняет: прожиточный минимум, который использует Кабмин для расчета выплат, на самом деле является всего лишь расчетной величиной. Этих денег недостаточно, это понимают и в правительстве, и в парламенте, однако из-за теневого рынка занятости и демографической ситуации денег на достойную старость у государства нет.

Количество вакансий для заробитчан с мая уже увеличилась более чем на треть. Львиная доля украинцев едет на работу незаконно, пользуясь возможностью три месяца находится в стране ЕС в качестве туриста. Польша создала для украинцев особые условия трудоустройства: с одной стороны рабочим помогают пересечь границу, оформить документы, предоставляют жилье, с другой – им приходится трудиться с одним выходным в неделю и по 12-14 часов в сутки.

Заработная плата для украинских заробитчан, например, в соседней Польше, стартует от 24 тыс. грн в месяц. По подсчетам Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, около 5 млн украинцев вынуждены работать за границей в разных странах мира. Примерно 50-60% из них работают нелегально. Украинцы трудоустраиваются в других странах в обход закона по ряду причин. Прежде всего многие привыкли нелегально работать и в Украине, потому такая возможность их не пугает.

В июле курс доллара может снова опуститься до отметки ниже 27 грн/$, в целом будет находиться в коридоре до 27,4 грн/$. Причин для этого несколько: с одной стороны цены на сырье, которое экспортирует Украина, выросли, с другой – спрос на валюту внутри страны остается на низком уровне

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что доллар будет дешеветь, но очень плавно. Резких скачков вниз, по ее оценкам, не предвидится как минимум до августа. К слову, объемы экспортных выручек уже побили 7-летний рекорд.

Мировая экономика начинает постепенно восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса. И как следствие, растет спрос на сырье: руду, металлы и даже зерно, масло и т.д.

С 1 июля в Украине введут новые тарифы на электроэнергию. В Кабмине уже анонсировали, что повышение не коснется тех, кто потребляет до 100 кВт*час в месяц. Остальным же по разным оценкам придется платить до 2,5 грн за каждый кВт*час.

По разным оценкам, для тех семей, которые используют много тока, цена может увеличиться с 1,68 до 2,5 грн за кВт*час. Логика такого решения следующая: богатые семьи, у которых много электроприборов, должны платить по реальной стоимости. Действующие цены покрывают транспортировку, а вот на стоимость генерации тока собранных средств катастрофически не хватает.

В Украине рынок земли полноценно запустят с 1 июля. Стоимость гектара по разным оценкам достигнет 50 тыс. грн. Стоит отметить, что покупать землю смогут далеко не все.

Покупателями могут быть:

те, у кого есть сельскохозяйственное образование или опыт работы в сельском хозяйстве, или кто занимается ведением товарного сельскохозяйственного производства;

юрлица, которые занимаются ведением сельскохозяйственного производства.

Однако есть определенные временные и количественные ограничения. Свой земельный участок можно будет продать с 1 июля 2021 года только физическим лицам, которые являются гражданами Украины. Максимальный размер участка – 100 гектар на человека. И только с 2024 года эта цифра увеличится до 10 тысяч га. Продавать иностранцам, согласно закону, запрещено.

Кроме того, до первого июля украинцам придут уведомления о том, что нужно заплатить налог на недвижимость. Платить придется тем, кто живет в квартирах площадью от 60 квадратов и домах от 120 квадратных метров.

В целом же июль может запомниться украинцам не только пересчетом пенсиями, но и укреплением курса доллара, историческим открытием рынка земли и налогами на недвижимость.