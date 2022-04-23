"Передасты" воруют гуманитарку, а украинцы со слезами радуются мылу: как бизнесмен организовал волонтерское движение

Запорожский бизнесмен Данил Щербаков вместе со своими партнерами с 24 февраля поставил украинцам гуманитарку на 5,2 млн грн. Покупают и доставляют все, что попросят: тепловизоры – военным, средства гигиены и продукты питания – пострадавшим украинцам.

Данил и до полномасштабной войны активно занимался общественной деятельностью: возил детей из малообеспеченных семей в аквапарк, устраивал всеукраинские субботники, конкурсы на "самую красивую дорожную яму". А сейчас является его движение Helper Украина предоставляет гуманитарку по территории всей страны.

О том, как приходится бороться с мародерами, чем может помочь каждый украинец, Щербаков рассказал OBOZREVATEL.

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В первые дни доверяли на словах, говорит Щербаков. В результате появилось целая группа "передастов". Те, кто берут большое количество гуманитарной помощи и обещают "передать" их ВСУ или беженцам. "Ну вот приходят и просят два ящика яиц для ВСУ. Но конечно для ВСУ ничего не жалко. Но когда начинаешь расспрашивать, а куда именно вы передаете а кто у вас попросил, а как вы будете доставлять, такие "передасты" просто пропадают", – рассказывает волонтер.

А после того, как о случаях мародерства Щербаков написал на своей странице в Facebook, "передасты" вовсе перестали его беспокоить. Чтобы избежать подобных случаев, на всю гуманитарную помощь начали клеить стикеры "не для продажи". На них пришлось отдельно потратиться, сделали качественно: оторвать можно только вместе с упаковкой.

"Мы эту наклейку клеем еще и на штрихкод. Я лично не проверял, в каких магазинах нашу гуманитарку продавали. Люди начали обращаться и жаловаться: вот у вас берут и вот там-то продают. Я эту информацию передал правоохранителям, а у самого просто нет времени на это", – говорит Щербаков.

К слову, полиция регулярно сообщает о случаях продажи гуманитарки. К примеру, в Житомирской области пытались заработать на тепловизорах, которые купили за деньги волонтеров. А жители освобожденной Киевской области жалуются: как только поступила гуманитарка, появились украинцы, которые брали бесплатный хлеб и перепродавали его в других населенных пунктах по цене в 40 грн за буханку.

"Для меня было шоком, что у людей могут появляться слезы радости, когда привозишь им мыло. Многие украинцы не до конца понимают, что сейчас происходит. Я езжу вместе с нашими ребятами из движения – развозим помощь. И люди плачут, говорят: мы месяц не мылись", – рассказывает Щербаков.

Волонтеры Helper уже доставили помощь на 5,2 млн грн. "Тратили сначала свои деньги, у меня были деньги от контрактов, которые еще до 24 февраля были. У партнеров мои были деньги. Но сейчас тех, кто нуждается в помощи, становится еще больше, своими силами уже не справляемся", – поясняет бизнесмен.

"Очень помогают наши известные люди. Актеры, певцы. Они размещают в своих соцсетях ссылку: вот проверенная организация, если есть желание помочь, можно обращаться", – говорит Щербаков.

Помощь нужна и переселенцам. Некоторые украинцы бежали со своих домов без одежды и денег. Сейчас им нужна любая помощь. Есть и те, кто не стал уезжать из своих городов, но чьи дома и квартиры уничтожены вместе со всем имуществом.

"Я два раза ходил в военкомат и просил дать мне автомат, хочу защищать страну на фронте. В армию меня не взяли, говорят, что я нужнее сейчас там, где нахожусь. И я хочу всем сказать: будьте полезны в том, что вы лучше всего делаете. Если вы повар – готовьте, кормите людей. Если вы парикмахер – делайте прически. А если вы можете воевать, вас призвали в армию – воюйте. Если у вас есть организационные навыки и желание быть волонтером – обращайтесь в организации, помогайте", – говорит Щербаков.

Иногда достаточно отказаться от ежедневной чашки кофе из любимой кофейни, чтобы изменить чью-тожизнь. Главное – не быть безразличным, рассказывает волонтер.

"У меня иногда спрашивают знакомые бизнесмены: сколько тебе нужно? Я всегда отвечаю: помоги так, как ты можешь помочь. Не надо закрывать свой бизнес и отдавать все. Нам нужно поддерживать, а потом восстанавливать экономику. Нужны рабочие места, нужно работать. Помогайте так, как вы можете помочь", – продолжает Щербаков.

Те украинцы, которые хотят помочь Helper Украина, могут сделать это здесь. Также можно писать на почту [email protected] или на страницу организации в Facebook и Instagram. Отметим, непосредственно на нужды армии деньги можно отправлять на специальный счет Нацбанка.