Пенсия в 10 тыс. грн: сколько украинцев получают такую, где платят больше всего

В Украине более 740 тыс. пенсионеров получают выплату в 10 000 грн и более. Их 6,9% от общего количества. В целом же самые высокие пенсии платят в Киеве – в среднем, 6 231 грн.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. Согласно его данным, от 5 001 грн до 10 000 грн получают намного больше украинцев – более 2 млн (19,1%).

От 4 001 грн до 5 000 грн выплаты получают 1,22 млн пенсионеров (11,4%). А от 3 001 грн до 4 000 грн – 2,52 млн (23,5%).

Однако больше всех в Украине пенсионеров, чья выплата не превышает 3 000 грн – 4,19 млн (39%). При этом 68,5 тыс. из них (0,6%) получают менее 2 000 грн.

Где платят самые высокие пенсии

По данным специалистов, самые высокие выплаты получают жители Киева – в среднем, 6 231 грн. Далее идут пенсионеры:

Донецкой области – 5 749 грн;

Луганской – 5 309 грн.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области. Здесь размер выплаты составляет 3 490 грн.

Где пенсионеров больше всего

Регионом с самым большим количеством пенсионеров, по данным аналитиков, является Днепропетровская область где их живет около 900 тыс. человек. В топ-3 также входят:

Донецкая область – около 750 тыс. человек;

Киев – около 746 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, у украинских пенсионеров могут забрать часть пенсии. Однако не у всех – только у кого возникла переплата пенсии по их же вине. Одна из причин – несвоевременное уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!