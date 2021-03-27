Пенсионный возраст повысят через несколько дней: кому и как

В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для женщин. До конца марта женщины могут выходить на заслуженный отдых в 59,5 лет, а уже со следующего месяца – с 60 лет.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Такие новшества уже предусмотрены законом. Женщины, которые родились до 1 апреля 1961 года, в 2021-м смогут выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Уже с 1 апреля возраст выхода на пенсию составит 60 лет.

Решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011-м. С того момента каждый год требования к возрасту женщин увеличивается на полгода. В результате уже в 2021-м произойдет последний этап повышения.

Важно также отметить, что и в 60 лет смогут выйти на пенсию далеко не все украинки. Для этого также нужно выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев, пока в 2028-м не достигнет 35 лет. Сейчас вовремя выплату могут получить те, у кого есть хотя бы 28 лет стажа.

Напомним, украинцам, которых уволят накануне достижения пенсионного возраста (58,5 лет и старше), смогут досрочно назначать пенсии. Кроме того, в 50 лет на заслуженный отдых будут выходить матери, которые воспитывают ребенка с редким заболеванием, но без инвалидности. Отцы по согласию с матерями смогут выходить на пенсию в 55 лет по той же причине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.